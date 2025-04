Els consells clau del BBVA als joves

En l'actual panorama econòmic, on la inflació i la incertesa financera són temes recurrents, els joves espanyols estan mostrant un creixent interès per la inversió com a eina per assegurar el seu futur econòmic. Segons una enquesta realitzada per la plataforma europea d'inversió Scalable Capital, el 28,4% dels joves espanyols d'entre 18 i 34 anys inverteix en accions o ETFs, superant la mitjana nacional del 21,2%.

No són poques les preocupacions i incerteses que assoten la població jove. La inestabilitat econòmica en què vivim sotmesos, sense perspectives de millora a curt termini, suposa una barrera important per a ells.

Importància de l'educació financera primerenca

L'educació financera és fonamental perquè els joves comprenguin la rellevància de l'estalvi i la inversió des de ben petits. Iniciar aquest aprenentatge entre els 5 i 7 anys pot establir les bases per a una gestió responsable dels diners en la vida adulta. BBVA Mèxic, per exemple, emfatitza la necessitat de parlar de diners en família per fomentar hàbits financers saludables.

| BBVA, XCatalunya

Consells de BBVA per a joves inversors

BBVA ofereix una sèrie de recomanacions per a aquells joves que desitgen endinsar-se en el món de la inversió:​

Inverteix en tu mateix: Prioritza la teva formació i desenvolupament professional, ja que això incrementarà el teu valor en el mercat laboral i, potencialment, els teus ingressos futurs

Realitza aportacions periòdiques: Evita decisions impulsives i opta per inversions regulars i sistemàtiques, cosa que pot ajudar a mitigar la volatilitat del mercat i promig del cost de les teves inversions

Diversifica la teva cartera: No concentris totes les teves inversions en un sol actiu o sector; distribuir els teus diners entre diferents tipus d'actius pot reduir el risc i millorar les oportunitats de rendiment

| BBVA, Ridofranz, XCatalunya

Preferències d'inversió entre els joves espanyols

Les tendències actuals indiquen que els joves inversors a Espanya mostren una clara inclinació cap a certs productes financers. Per exemple, les criptomonedes. Un 55,7% dels joves inversors ha apostat per aquest tipus d'actius digitals, reflectint un interès significatiu en les noves tecnologies financeres.​

A més, el 50% inverteix en accions, cosa que demostra una confiança en el mercat borsari tradicional. També tenim els fons d'inversió, ja que un 39,4% opta per aquesta alternativa, buscant diversificació i gestió professional dels seus recursos. D'altra banda, des de BBVA recomanen, a més dels ja esmentats, invertir en altres camps com en el deute públic d'un país, els habitatges o en un bon pla de pensions.

Malgrat el creixent interès, hi ha obstacles que dificulten la participació dels joves en els mercats financers. La falta d'ingressos suficients i el desconeixement són les principals barreres esmentades per aquells que encara no inverteixen. No obstant això, aquest escenari també presenta oportunitats per a institucions financeres i educatives d'oferir eines i formació adaptades a les necessitats d'aquest segment poblacional.​