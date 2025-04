El clar avís d'una advocada als usuaris de Bizum

per Joan Grimal

En ple 2025, enviar diners per Bizum és tan habitual com consultar el temps o demanar menjar a domicili. L'eina de pagaments instantanis s'ha convertit en una extensió natural de les nostres interaccions socials. Però el que per a milions de persones és un gest innocent, quotidià i fins i tot divertit, podria amagar una trampa que ningú va veure venir… i que ara comença a destapar-se.

Bizum: ràpid, còmode i omnipresent

Més de 28 milions de persones van utilitzar Bizum el 2024, generant una mitjana de 3 milions d'operacions al dia, el que equival a més de 35 transaccions per segon. La seva popularitat rau en el senzill del procés: un número de telèfon, una quantitat, un clic… i els diners canvien de mans.

S'ha convertit en l'aliat perfecte per pagar sopars, retornar préstecs entre amics, comprar entrades o compartir despeses. De fet, molts l'utilitzen com una mena de xarxa social silenciosa, en la qual el camp de “concepte” s'ha transformat, sovint, en un espai de broma o picada d'ullet privada.

Un camp lliure... per a l'humor?

Precisament aquest petit espai destinat a escriure el motiu del pagament és el que s'ha convertit en una mena d'aparador d'ocurrències. Els usuaris escriuen coses com “per les drogues”, “per a l'assassinat”, “cocaïna deluxe” o fins i tot “gràcies pel ronyó”.

Missatges que busquen provocar una riallada entre amics, demostrar confiança o simplement resultar irreverents. No obstant això, el creixement massiu d'aquestes bromes no ha passat desapercebut per a aquells que monitoritzen el funcionament del sistema.

La veu d'alerta d'una professional del dret

Ariadna López, una jove advocada amb més de 400.000 seguidors a xarxes socials, ha llançat un advertiment que ha corregut com la pólvora a TikTok i Instagram. En un dels seus vídeos, amb to desenfadat però ferm, explica una cosa que molts desconeixen: les entitats bancàries no només processen el pagament, també analitzen el que escrius.

“Qualsevol concepte relacionat amb drogues, armes, terrorisme o delictes pot activar els filtres dels bancs. I si alguna cosa genera sospita, estan obligats a revisar-ho i notificar-ho”, assegura. Els sistemes automàtics detecten patrons o paraules clau i, segons el protocol, poden comunicar l'activitat sospitosa a les autoritats competents.

El final que ningú esperava… i que hauries de conèixer

La majoria de les persones ho ignoren. O ho saben, però no creuen que vagi amb ells. I, no obstant això, el mecanisme és aquí, funcionant en silenci. Un algoritme, una paraula mal escollida i una “broma” poden activar una alerta oficial. Una transferència de 5 euros amb un concepte maliciós pot acabar en una investigació d'Hisenda o fins i tot en una causa penal.

Perquè en aquesta era de la immediatesa digital, el que escrius en segons pot perseguir-te durant anys. Així que la pròxima vegada que posis un Bizum, pensa dues vegades abans d'escriure aquesta broma: potser acabis rient-te menys del que imagines.