La gran xifra d'empleats que contractarà Ametller Origen en els pròxims 12 mesos

El grup Ametller Origen, amb seu al Penedès, ha donat a conèixer un ambiciós pla de creixement empresarial que combina creació d'ocupació, inversió i formació especialitzada. L'anunci suposa un pas estratègic clau per consolidar la seva posició dins del sector agroalimentari català.

Segons ha informat la companyia en un comunicat, el grup preveu incorporar 1.300 nous professionals en només un any, una xifra que marca un rècord en la seva història. Aquest creixement s'acompanyarà d'una forta aposta per la formació interna, amb l'objectiu de garantir personal qualificat i compromès.

Formació per combatre la desaparició d'oficis

El projecte, batejat com "El Viver", busca donar resposta a un dels grans reptes del comerç alimentari: la desaparició progressiva d'oficis tradicionals com fruiters, carnissers o especialistes en verdura i producte fresc. Ametller Origen considera que aquesta pèrdua de talent es deu, en part, a la falta de relleu generacional.

Per revertir aquesta tendència, l'empresa ha decidit oferir formació continuada a més de 5.000 persones a l'any, tant a nous empleats com als que ja formen part de la seva plantilla. L'objectiu és crear una xarxa sòlida d'especialistes en venda al detall, capacitats en coneixement de producte.

Un espai físic a Barcelona per formar talent

El nou pla de formació no serà només teòric. Ametller Origen ha habilitat un espai físic permanent al número 59 de la Via Augusta de Barcelona, on s'impartiran cursos, tallers i sessions pràctiques. Aquest centre es convertirà en el nucli del programa "El Viver".

En ell, es treballaran habilitats com l'atenció personalitzada, el coneixement del producte local, la manipulació segura d'aliments i les dinàmiques de treball a botiga. La companyia busca així professionalitzar encara més la seva plantilla i oferir al client una experiència de compra diferencial basada en la proximitat i la qualitat humana.

Una inversió milionària per a un model sostenible

Per fer realitat aquesta aposta formativa, Ametller Origen ha destinat 1,3 milions d'euros a la posada en marxa de "El Viver". La inversió s'emmarca dins de la seva estratègia de creixement sostenible, que combina l'obertura de nous punts de venda amb la cura del producte local i la capacitació del personal.

En paraules de l'empresa, aquesta mesura no només reforça el seu compromís amb el territori, sinó que també pretén generar un impacte positiu en l'ocupació juvenil, l'arrelament local i la recuperació d'oficis en perill de desaparició. En definitiva, una visió empresarial que va més enllà del benefici econòmic immediat.

Una estratègia amb beneficis socials i econòmics

La projecció d'aquest pla va més enllà dels mateixos interessos del grup. A nivell comarcal, s'espera que aquesta iniciativa tingui un impacte directe en municipis del Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat, on Ametller Origen concentra bona part de la seva xarxa de botigues i centres logístics.

La creació d'ocupació i la professionalització del sector minorista són vistes com una oportunitat per dinamitzar l'economia local i frenar l'abandonament d'oficis tradicionals. A més, s'espera que altres grups del sector prenguin nota i apostin per models de formació similars.

La dada clau: Ametller Origen vol rescatar el valor de l'ofici

La notícia més important no està en la xifra d'ocupacions ni en els milions invertits. El realment rellevant és que Ametller Origen ha decidit plantar cara a un problema silenciós: la desaparició del comerç especialitzat, aquell que tracta cada client pel seu nom i sap triar la millor fruita del dia.

El seu objectiu no és només vendre més, sinó recuperar la figura del professional de botiga com a peça central del model alimentari, amb formació constant, reconeixement i orgull d'ofici. En plena era digital, Ametller Origen aposta pel que és humà. I aquest gest, avui, val més que qualsevol algoritme.