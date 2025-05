La iniciativa de Banc Santander que molts joves estaven esperant

En un context on els bancs lluiten per adaptar-se al futur digital, Banco Santander ha fet un pas estratègic que podria marcar un abans i un després en el seu model de captació de talent. L'entitat ha fet oficial el llançament d'un ambiciós programa internacional que ja està generant entusiasme entre milers de joves universitaris.

Es tracta del Santander Retail Graduate Program, un pla dissenyat per incorporar perfils recentment graduats en àrees tecnològiques i multidisciplinàries. L'objectiu és clar: rejovenir l'estructura del banc i preparar el seu múscul humà per a l'era de la intel·ligència artificial, el big data i els nous models financers digitals.

A qui va dirigit aquest nou programa

El programa està especialment enfocat a estudiants que estiguin en el seu últim any de carrera, o que hagin acabat recentment i comptin amb un màxim de dos anys d'experiència laboral. Però no qualsevol perfil encaixa: el banc busca ments amb base científica, tecnològica o matemàtica.

Àmbits com la Ciència, la Tecnologia, l'Enginyeria, les Matemàtiques (STEM), així com especialitats en anàlisi de dades i intel·ligència artificial, són els més valorats. L'experiència prèvia no és imprescindible, però sí que ho són les ganes d'aprendre, la proactivitat, la capacitat de treballar en equip i una mentalitat creativa.

Formació, pràctica real… i possibilitats de futur

Els seleccionats treballaran durant un any dins de la Divisió Global de Retail & Commercial Banking del Banc Santander, on s'integraran en projectes estratègics reals. Allí podran aplicar el que han après a la universitat i al mateix temps adquirir experiència de primera mà en el món financer.

A més, el programa comença al setembre amb un bootcamp intensiu de tres setmanes, on es treballaran competències digitals, eines d'anàlisi i habilitats de negoci. Durant aquest temps, els joves rebran mentoria, formació tècnica i se'ls prepararà per liderar iniciatives dins del banc.

Dates clau del procés de selecció

El procés de selecció es divideix en diverses fases. La primera, la inscripció, està oberta fins al 30 de maig de 2025. Després, els candidats hauran de superar un test en línia i una entrevista telefònica abans del 13 de juny. Després vindrà un repte pràctic que es podrà realitzar fins al 27 de juny.

Per últim, es realitzaran entrevistes amb els responsables del negoci entre el 16 de juny i l'11 de juliol. Al final del procés, els candidats que superin totes les etapes formaran part del programa a partir de setembre. La convocatòria ja ha despertat l'interès de milers de joves, especialment a Espanya i Amèrica Llatina.

Un entorn divers, innovador i ben connectat

Més enllà de l'aprenentatge tècnic, el banc insisteix en el valor del seu ecosistema d'innovació. En integrar-se en aquest programa, els joves no només adquireixen experiència, sinó que també es connecten amb un entorn internacional, divers i en constant evolució.

El compromís del banc amb l'educació i l'ocupabilitat no és nou. A través de la seva plataforma Universia, Bancc Santander ja ha facilitat beques i ajudes a més de 3,7 milions de persones a tot el món. El suport a aquest nou programa és una continuïtat lògica d'aquesta aposta pel talent jove.

El més important: els elegits no només aprenen, es queden!

El més cridaner de tot aquest projecte no és el seu enfocament tecnològic ni el seu desplegament internacional. El realment rellevant és que Banc Santander busca talent per incorporar-lo de forma permanent. Aquells que superin el programa no sortiran amb un diploma simbòlic, sinó amb possibilitats reals de quedar-se a l'entitat, integrant-se com a professionals de ple dret.

Una porta d'entrada al món financer per a una nova generació que no vol beques precàries ni pràctiques sense futur. En paraules d'un dels responsables del projecte: "No busquem aprenents, busquem líders del canvi". I el Santander Retail Graduate Program pot ser, per a molts, l'oportunitat de la seva vida.