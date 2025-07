El Golden Retriever que se'n riu d’una joguina mítica dels 90

En temps en què la viralitat es mesura en segons, un Golden Retriever s'ha convertit en la nova sensació de les xarxes socials gràcies a un breu però hilarant vídeo que ha desfet els cors de milions de persones. El protagonista caní no només mostra una tendresa inigualable, sinó també quelcom poc habitual en animals.

El vídeo va ser compartit pel compte @puppieslover a la xarxa social X (abans Twitter) i en només unes hores va superar el milió de visualitzacions, generant milers de comentaris, comparticions i “m'agrada”. El clip dura només 9 segons, però ha estat suficient per provocar riallades arreu del món.

El joc dels anys 90 que va tornar per fer riure

L'objecte en qüestió és el cocodril de plàstic amb dents mòbils que “mossega” quan prems la dent equivocada. Un clàssic de sobretaula que molts recorden per l'ensurt que provocava la seva mossegada inesperada. Tanmateix, en aquesta ocasió, la joguina no va aconseguir intimidar el seu adversari de quatre potes.

Al vídeo, el Golden Retriever s'acosta amb curiositat al cocodril verd. Després d'olorar-lo i observar-lo amb atenció, decideix ficar una de les seves potes davanteres a la boca de la joguina. El mecanisme s'activa i les dents del cocodril es tanquen, sense causar cap dany.

Les xarxes esclaten de tendresa

Els comentaris no s'han fet esperar. “Aquest gos té més sentit de l'humor que molts humans”, bromeja un usuari. Un altre escriu: “El somriure al final és de pel·lícula. El vull adoptar ara mateix”. Alguns fins i tot han comparat el gos amb actors de comèdia, mentre d'altres han recordat les seves pròpies anècdotes.

El compte de @puppieslover, especialitzat a compartir contingut adorable de cadells, ha tornat a encertar-la. Ja han tingut altres vídeos virals, però aquest ha superat totes les expectatives. "Sabíem que era tendre, però mai vam pensar que es tornaria tan viral", van declarar en una resposta dins del mateix fil.

L'humor caní com a antídot digital

En un context digital cada cop més saturat de polèmiques, crispació política i males notícies, vídeos com el del Golden Retriever ofereixen un respir emocional necessari. Segons alguns psicòlegs, aquest tipus de continguts poden generar petits pics de dopamina, millorant l'estat d'ànim de qui els veu.

“Les xarxes necessiten més gossos que polítics”, va escriure algú amb humor. I veient l'acollida que ha tingut el vídeo, sembla que molts pensen el mateix. El fet que un gos pugui provocar riure amb una simple interacció amb una joguina dels anys 90 demostra que la tendresa i l'humor continuen sent universals.

Del riure als mems

Com era d'esperar, ja han començat a circular mems amb la imatge del gos al costat del cocodril. Alguns comparen la reacció del ca amb la d'una persona que prova alguna cosa per primer cop i s'estranya que no era tan dolenta. D'altres han afegit frases com: “Quan sobrevius al teu primer dilluns sense cafè” o “Expectativa: dolor. Realitat: diversió”.

La veritat és que, darrere d'aquesta reacció espontània, s'amaga l'essència de per què estimem tant els gossos: la seva capacitat de sorprendre'ns, de fer-nos riure i de recordar-nos que, de vegades, la vida no mossega tan fort com pensàvem.