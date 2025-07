La IA de CaixaBank que ajudarà molts clients

per Max Riveras

Segons The Banker, CaixaBank va ser reconegut el maig de 2025 com el Millor Banc d'Europa en Tecnologia, després d'invertir més de 1.300 milions d'euros en innovació durant 2024. En paral·lel, en el primer trimestre de 2025, les altes de clients digitals van créixer un 38 % i les vendes en línia un 22 %.

CaixaBank, amb gairebé 20 milions de clients i 12,2 milions d'actius al seu canal digital, busca ara anar més enllà de la banca tradicional. L'entitat pretén consolidar el seu lideratge no només pel nombre d'usuaris, sinó també per la qualitat i personalització de l'atenció a través d'eines intel·ligents.

Agent IA a l'app: comparador i assessor de targetes

El passat 9 de juliol, CaixaBank va llançar un agent d'intel·ligència artificial generativa dins de la seva aplicació mòbil, ja disponible per a 200.000 clients. Aquest assistent, desenvolupat amb tecnologia de Google Cloud, permet resoldre preguntes sobre característiques, límits i beneficis de les targetes. Sap comparar entre diferents opcions disponibles i et recomana la targeta que millor encaixa amb el teu perfil. Pots contractar-la directament des de l'app després d'una interacció conversacional.

Més que targetes: un full de ruta cap a la IA generativa

CaixaBank no veu aquesta funcionalitat com un experiment aïllat. Està en sintonia amb el seu Pla Estratègic 2025-2027, que contempla una estratègia tecnològica centrada en quatre objectius clau: agilitat comercial, nous serveis d'alta tecnologia, eficiència operativa i resiliència tecnològica.

L'objectiu és que els aprenentatges d'aquesta fase es traslladin a altres productes (hipoteques, préstecs, assegurances) i a canals addicionals com l'accés web i xarxes socials. D'aquesta manera, la IA deixarà de ser un suport puntual per convertir-se en motor de transformació en tota l'experiència financera.

Disseny intuïtiu i atenció omnicanal

Aquest llançament va acompanyat d'una renovació del disseny de l'app, amb fluxos més clars i una interfície simplificada. No es tracta només d'afegir una nova tecnologia, sinó d'integrar-la en una interfície més amigable. L'assistent IA no reemplaça l'assessor tradicional; busca complementar-lo.

A les oficines, per telèfon o en atenció remota, els gestors mantenen el seu paper, mentre que la IA assumeix tasques rutinàries i comparatives, alliberant temps per a gestions més personalitzades.

Així, els usuaris poden triar si prefereixen autogestionar-se o comptar amb suport humà, sense que una opció o l'altra resti qualitat o fiabilitat.

Impacte potencial i desafiaments

L'impacte de la nova eina d'intel·ligència artificial de CaixaBank pot ser especialment rellevant si compleix determinats objectius estratègics per a l'entitat. D'una banda, s'espera una major conversió digital, facilitant l'accés a productes com les targetes fins i tot a usuaris que no tenen coneixements avançats en banca digital.

A més, l'automatització de consultes rutinàries permetrà optimitzar els recursos interns del banc, alleugerint la càrrega de treball repetitiva. Un aspecte fonamental és la recopilació de comentaris durant aquesta primera fase, que servirà per perfeccionar i adaptar la intel·ligència artificial a tot el catàleg.

Tanmateix, la integració d'aquestes tecnologies també planteja desafiaments importants. CaixaBank, que ja compta amb principis d'intel·ligència artificial responsable des de 2014, ha de garantir l'ètica i la transparència en el funcionament del sistema. A això s'hi afegeix la necessitat d'assegurar una qualitat adequada en la interacció conversacional, així com el compliment de la regulació europea.

Aquest assistent no és només una finestra al futur del sector, sinó una implementació real que combina disseny, IA i estratègia corporativa. Si l'experiència pilot amb targetes funciona bé, s'obrirà camí a una transformació transversal del banc (i potser, de la banca espanyola).