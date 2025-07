Caos brutal a l'AP-7 per un camió avariat: 18 km de retencions

El matí d'aquest dilluns ha començat amb una sorpresa desagradable per a milers de conductors que circulaven per una de les principals artèries viàries del país. En qüestió de minuts, una incidència inesperada ha alterat la rutina, provocant llargues esperes, desviaments i nerviosisme generalitzat en plena hora punta. El que semblava un trajecte habitual ha acabat convertint-se en una autèntica odissea.

Un camió avariat paralitza l'AP-7 en plena operació laboral

Tot ha començat a primera hora del matí, quan un camió ha patit una avaria en una de les zones més transitades de l'AP-7. El vehicle ha quedat immobilitzat al carril dret a l'altura de Montmeló, sentit Barcelona, bloquejant parcialment la via i generant un efecte dòmino en la circulació. L'incident ha coincidit amb l'inici de la jornada laboral, multiplicant l'impacte en el trànsit i complicant la mobilitat tant per a qui es dirigia a Barcelona com per a aquells que buscaven alternatives.

Segons el Servei Català de Trànsit, les primeres retencions s'han registrat entre Llinars del Vallès i Montmeló, tot i que aviat la congestió s'ha estès, afectant també la C-60 a l'altura de la Roca del Vallès i la C-17 en sentit sud. Imatges en directe difoses per les càmeres de la Xarxa de Carreteres de l'Estat mostraven una fila interminable de vehicles pràcticament aturats, amb desenes de camions, turismes i furgonetes atrapats a la via.

18 quilòmetres de congestió i alternatives saturades

A mesura que avançava el matí, la situació, lluny de millorar, ha anat empitjorant. Cap a les 9:30 hores, la congestió arribava ja als 17,5 quilòmetres entre Montmeló i Llinars del Vallès en sentit Barcelona, una dada que confirma la magnitud del col·lapse. Poc després, Trànsit actualitzava la informació: tot i que les grues acabaven d'arribar per procedir a la retirada del camió avariat, les retencions es mantenien i arribaven als 18 quilòmetres, dificultant qualsevol desplaçament per la zona.

La incidència ha tingut un efecte en cadena en altres carreteres properes. Alternatives com la C-32 nord, l'N-II o la mateixa C-60 també han registrat importants problemes de circulació. De fet, la C-32 ha presentat lentitud entre Cabrera i Cabrils, així com entre Vilassar i Alella, mentre que a la C-60 les cues han estat constants en sentit Granollers. Trànsit ha recomanat desviar el trànsit des de Girona per l'N-II i la C-32 nord, i des de Sant Celoni per la C-32 nord i la C-60, tot i que els desviaments no han evitat que molts conductors es veiessin atrapats durant llargs minuts.

Les imatges facilitades per les càmeres de trànsit al llarg del matí no deixen lloc a dubtes: l'AP-7, una de les vies clau del corredor mediterrani i punt neuràlgic per a la logística i el transport a Catalunya, s'ha vist pràcticament col·lapsada. Els vídeos publicats per Trànsit mostren quilòmetres de vehicles aturats, amb camions alineats al voral i una densa filera de cotxes sense gairebé moure's. Per a molts transportistes, repartidors i treballadors que depenen de la puntualitat, la jornada ha començat amb una prova de paciència i resignació.

Aquest tipus d'incidents posen de manifest la fragilitat del sistema viari en moments crítics i l'enorme pes que tenen els camions en la mobilitat diària. N'hi ha prou amb una avaria en un punt estratègic perquè el trànsit se'n ressenti en desenes de quilòmetres a la rodona, afectant tant desplaçaments de llarga distància com trajectes quotidians.