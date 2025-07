Les millores de l'app del BBVA que molts estaven esperant

En un entorn econòmic caracteritzat per la volatilitat dels tipus d'interès i els canvis reguladors, la banca digital s'ha convertit en un punt clau per a la fidelització del client. BBVA ha detectat aquesta oportunitat estratègica i ha decidit fer un pas decisiu amb una remodelació profunda de la seva app mòbil. La introducció de solucions tecnològiques avançades defineix un nou paradigma en l'experiència financera digital.

Una app que aprèn de tu amb intel·ligència artificial

La versió més recent de l'app de BBVA, llançada el maig de 2025 a Espanya, incorpora intel·ligència artificial per oferir una experiència personalitzada. Des del primer ús, el sistema intern identifica els hàbits de cada client i prioritza els accessos més utilitzats, com Bizum o targetes, reduint dràsticament el nombre de clics. La velocitat de càrrega s'ha multiplicat per sis respecte a l'app anterior, fet que permet desbloquejar funcions clau en només 1,5 segons després de la biometria.

Una altra peça central d'aquest rellançament és “Blue”, l'assistent virtual per IA desenvolupat amb OpenAI. Capaç de respondre en llenguatge natural a més de 120 funcions —com consultar saldo o bloquejar una targeta—, Blue ja està operatiu a Espanya i Mèxic. Al mateix temps, el nou “coach financer” analitza ingressos, despeses i estalvi, llançant avisos predictius sobre rebuts pendents o despeses recurrents, i proposant plans d'estalvi o reclassificació de pressupostos segons els teus patrons econòmics.

Privacitat i incentius per a l'usuari

La privacitat també ha estat reforçada. Un mode discret detecta automàticament si hi ha més de dues persones davant la pantalla i oculta els saldos sensibles sense necessitat d'activació manual. A més, s'ha integrat una cartera digital amb accés directe, biometria avançada i CVV dinàmic, la qual cosa reforça el control del client sobre les seves targetes.

No es tracta només d'interfície, sinó de salut financera. L'app bonifica amb un 6 % els usuaris que apartin part dels seus ingressos periòdicament. A més, preveu cobrir descoberts de fins a 300 € per evitar friccions per rebuts impagats, oferint-ho com una xarxa de seguretat.

Una transformació digital alineada amb l'estratègia BBVA‑Sabadell

Aquests avenços no passen en el buit. BBVA llança aquesta app just en la fase clau de la seva oferta pública d'adquisició sobre Sabadell. L'entitat defensa que l'escala tecnològica serà un factor essencial de sinergies —estimades en 850 M €—, destacant que aquesta nova app constitueix una palanca d'integració tecnològica i cultural. A més, pròximament inclourà comerç i custòdia de criptomonedes, després d'obtenir llicències reguladores de MiCA.

BBVA ha alliberat una versió de la seva app que va més enllà d'una interfície renovada. La seva aposta per la IA —amb Blue i el coach financer—, la personalització adaptativa, la seguretat proactiva i els incentius a la salut financera apunten cap a una banca digital intel·ligent i centrada en l'usuari.

Aquest enfocament està alineat amb les tendències globals, on els bancs han de convertir-se en aliats financers i plataformes predictives. Oferir una experiència mòbil àgil, confidencial i útil es posiciona com a avantatge competitiu en un mercat cada cop més exigent.