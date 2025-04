Un Golden Retriever s'indigna quan li canvien el pollastre per bròquil

No és cap secret que els gossos poden ser criatures d'hàbits —i també de gustos molt definits. I si hi ha alguna cosa que sol despertar unanimitat en el regne caní, és el pollastre. Sucós, saborós, aromàtic… difícil resistir-s'hi. Però aquesta setmana, un vídeo protagonitzat per un Golden Retriever ha rebentat les xarxes socials precisament per tot el contrari: per una sorpresa alimentària que no li va fer cap mena de gràcia al protagonista.

El clip, que acumula ja milions de visualitzacions a Twitter i altres plataformes, mostra un moment tan senzill com genialment planificat pels seus humans: el gos apareix assegut amb molta calma mentre li col·loquen curosament un drap de cuina sobre els ulls, com si es tractés d'una mena d'embenat improvisat. Tot apunta que participarà en un “experiment” culinari.

| Twitter

L'aroma de l'engany: un pla perfecte… o no?

Amb el gos tapat, el seu humà acosta el que, segons sembla pel seu olfacte, és un suculent tros de pollastre. L'animal comença a moure la cua i les seves orelles s'activen com petits radars. Ho olora. Ho identifica. I el seu entusiasme augmenta. El seu llenguatge corporal ho deixa clar: sap que està a punt de rebre el seu premi favorit.

Però el que no sap és que tot forma part d'una farsa. La il·lusió dura només uns segons. Tan bon punt li retiren el drap i descobreix la crua veritat —un bròquil en lloc del desitjat pollastre— la seva expressió canvia completament. L'enfadament, immediat i còmic, no es fa esperar.

Però quan li retiren el drap… arriba la decepció.

En lloc de trobar-se amb el desitjat tros de carn, el que té davant és un floret de bròquil. Verd, fibrós, vegetal. El rostre del gos ho diu tot. Es queda uns segons paralitzat, processant la traïció, i després… comença una sèrie de reaccions que han fet riure a milers d'usuaris: primer aparta el bròquil amb el musell, després mira el seu humà amb una barreja d'indignació i confusió, i finalment s'allunya lentament, com si necessités espai per digerir el que acaba de passar. Literalment i emocionalment.

| X / Twitter, XCatalunya

La humanitat en una mirada canina

El que ha fet que aquest vídeo es torni viral no és només el ben muntat de l'experiment ni la tendresa del protagonista, sinó l'humanament expressiva que resulta la seva reacció. “A mi també m'han fet això amb les croquetes”, comentava un usuari entre rialles. “Aquest gos va entendre el veritable significat de la traïció”, afegia un altre.

No és la primera vegada que un gos protagonitza un vídeo viral per les seves reaccions, però aquest cas ha tocat una fibra diferent: la de l'expectativa trencada, una cosa amb la qual qualsevol pot identificar-se, més enllà d'espècies. I encara que el bròquil no és tòxic per als gossos i de fet pot formar part ocasional de la seva dieta, està clar que quan s'espera pollastre… tot el que resta sap a decepció.

Moraleja? Si tens un Golden Retriever, no li prometis pollastre si li serviràs bròquil. Perquè encara que et perdoni… mai ho oblidarà.