4 productes de primeres marques amb més del 40% de descompte a Bonpreu

Amb l'arribada de la primavera, també arriba aquell moment de l'any en què el rebost demana renovació: productes més lleugers, energètics, ideals per portar fora de casa o per compartir en un pícnic improvisat. Bonpreu, conscient que el ritme de vida no dona treva, ha reunit en un únic lot quatre productes d'ús diari que combinen sabor, energia i practicitat. Però el més interessant no és només el contingut del lot… sinó les marques que el formen. I això, com sempre, ho revelem al final.

Aquest lot estalvi apareix sota el distintiu “lot estalvi”, l'etiqueta que ja és sinònim de preu just i combinacions intel·ligents a la cadena catalana. La selecció s'ha dissenyat per satisfer tant als amants del dolç com a aquells que busquen snacks més saludables. I tot això, sense renunciar a la qualitat que ofereixen les marques líders del mercat.

| Bonpreu

Un lot pensat per a qualsevol moment del dia

El contingut està acuradament escollit per cobrir diferents franges de consum. Per exemple, hi ha una beguda refrescant ideal per a l'esmorzar o el berenar, perfecta per als nens i els no tan nens. També inclou una opció més energètica i rica en cereals, ideal per a mig matí o com a tentempié abans del gimnàs. I, per descomptat, no podien faltar els capricis dolços, aquells que tots agraïm després d'una llarga jornada.

La varietat d'aquest pack el converteix en una compra ideal tant per a llars amb nens com per a aquells que viuen sols i busquen opcions ràpides i saboroses sense omplir el carro de productes individuals. A més, ve tot reunit en un únic lot, cosa que facilita la compra… i l'estalvi.

| Bonpreu, Wirestock, XCatalunya

El lot sorpresa que és tot un encert

Ara bé, quines marques s'amaguen darrere d'aquesta proposta tan atractiva? El contingut complet inclou ni més ni menys que:

Un pack de sis unitats de beguda de llet i fruites sabor tropical, de 200 ml cadascuna.

Cinc barretes de civada i mel, font de fibra i energia natural.

Un tub de galetes de cacau amb doble crema, perfectes per acompanyar el cafè o compartir.

Una bossa de 200 grams de xocolatines amb cacauets, un clàssic que mai falla.

I les marques? Aquí ve la gran sorpresa: BiFrutas, Nature Valley, Oreo i M&M’s. Quatre noms que no necessiten presentació, coneguts per la seva qualitat i la seva presència en milions de llars. Tots ells, junts, sumarien un preu original de 10,95 €, però Bonpreu els ofereix ara en lot per només 5,95 €, cosa que suposa més d'un 40 % de descompte directe.

Una promoció ideal per omplir la motxilla, l'oficina o el berenar familiar sense gastar de més. Però com passa amb aquestes oportunitats, les unitats són limitades i el temps també. Així que si vols fer-te amb aquest pack de primeres marques a preu d'escàndol, ja saps: Bonpreu t'ho posa en safata.