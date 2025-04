El Golden Retriever que ha après a tocar el piano

Un adorable vídeo publicat pel compte de Twitter @PuppiesIover ha causat sensació a les xarxes socials en mostrar un gos assegut davant d'un piano com si estigués interpretant una peça musical. El protagonista, un Golden Retriever de gest concentrat i postura ferma, es col·loca amb total naturalitat davant de l'instrument, movent-se amb elegància com si es tractés d'un pianista professional. Encara que les imatges no mostren directament les seves potes sobre les tecles, tot en la seva actitud —des del balanceig del cos fins a la seva expressió facial— suggereix que està entregat per complet a la “interpretació”.

En tan sols 18 segons, aquest clip ha aconseguit captar l'atenció de més de 20.000 persones, que no han pogut resistir-se a compartir-lo, etiquetar-lo i comentar-lo. No és per menys: la idea que un gos pugui tocar un piano —o almenys simular-ho de manera tan convincent— no només és enterneixedora, sinó també fascinant des del punt de vista del comportament animal.

| Getty Images

El Golden Retriever és, per si mateix, una de les races més intel·ligents i sociables del món caní. Són coneguts per la seva facilitat per aprendre trucs, per la seva sensibilitat emocional i pel seu desig constant de complaure els humans. Tot això, combinat amb la seva capacitat d'observació, pot fer possible que un gos com aquest arribi a associar el piano amb estímuls positius: atenció, carícies o fins i tot premis.

La relació entre els gossos i la música

Encara que no és la primera vegada que un gos “interpreta” música, el que crida l'atenció d'aquest vídeo és l'actitud. No sembla que l'animal estigui simplement jugant o colpejant tecles a l'atzar. Hi ha alguna cosa en la seva mirada, en la forma en què s'inclina, que suggereix concentració i entrega. De fet, en la primera imatge se'l veu fins i tot amb les orelles aixecades i el cos lleugerament inclinat cap endavant, com qui es prepara per a una entrada enèrgica. Tot recorda a un músic passional perdut en el seu art.

Diversos estudis han demostrat que els gossos reaccionen positivament davant de certs tipus de música, especialment la clàssica. Poden relaxar-se, adormir-se o fins i tot moure la cua al compàs de melodies suaus. Per tant, la relació entre gossos i música no és nova. El que sí resulta novedós és la forma en què alguns amos han sabut canalitzar aquesta afinitat cap a petites rutines de “composició” o simulacions d'interpretació.

En aquest cas, no és difícil imaginar que el Golden Retriever hagi estat entrenat amb reforços positius per pujar al banc, moure les potes i “tocar” algunes tecles. Però més enllà de l'ensinistrament, el que ha conquerit milers d'usuaris és la connexió emocional que es transmet. Aquest moment congelat en què el gos sembla formar part de la banda sonora de la llar.

L'espai també acompanya: l'habitació sembla una sala de música o un estudi domèstic amb llum natural, flors sobre el piano i un ambient tranquil, cosa que ajuda a construir una atmosfera càlida i perfecta per a l'escena. El reflex del piano en la superfície brillant de la tapa afegeix un toc cinematogràfic que reforça encara més l'estètica del vídeo.