L'assortiment de mones més especial a Bonpreu i Esclat

La Setmana Santa a Catalunya no s'entén sense les tradicionals mones, i aquest any Bonpreu i Esclat s'han superat amb una de les ofertes més originals, delicioses i visualment impactants de la temporada. Des de les clàssiques mones de pastís fins a autèntiques escultures de xocolata dignes de museu, la cadena ha reunit un assortiment que fa les delícies de petits i grans. Però el millor, com sempre, està reservat per al final.

Mones clàssiques amb el segell de qualitat Masramon

Per a aquells que no conceben la Pasqua sense els sabors de sempre, Bonpreu ofereix una selecció de mones tradicionals elaborades per la prestigiosa pastisseria Masramon. Aquestes mones, pensades per a unes cinc racions, estan disponibles en diferents varietats: mantega, nata o trufa, decorades amb les típiques plomes de colors i figures de xocolata. Són ideals per mantenir viva la tradició en qualsevol llar catalana, amb una presentació cuidada i aquell sabor inconfusible dels pastissos ben fets. El seu preu és de 24,95 € la unitat, una inversió més que raonable per un dolç que és història viva de la gastronomia local.

| Bonpreu

Xocolates artesans Sant Tomàs: quan la mona es converteix en obra d'art

Però la gran sorpresa aquest any arriba de la mà de les figures de xocolata artesanal de la fundació Sant Tomàs, que ha creat una col·lecció limitada de personatges entranyables i animals acolorits que semblen sortits d'un conte. Cada figura està feta a mà, amb cura i dedicació, utilitzant ingredients de qualitat i tècniques artesanes. Hi ha balenes, ovelles, ratolins, porquets i fins i tot versions d'ous de Pasqua amb formes sorprenents. Més que un dolç, són petites peces de col·lecció que desperten somriures fins i tot abans del primer mos.

Aquestes figures exclusives estan disponibles per 21,95 € la unitat, i en adquirir-les no només t'emportes un producte deliciós, sinó que també contribueixes a la feina social i solidària que realitza la fundació Sant Tomàs. És, sens dubte, una opció que uneix sabor i compromís.

| Bonpreu

Fantasía en xocolata: escacs, superherois i sabatilles comestibles

I per a aquells que busquen sortir completament del convencional, Bonpreu i Esclat han incorporat en el seu assortiment alguns models espectaculars de la marca Ludomar, especialistes a transformar la xocolata en autèntiques fantasies visuals. Des d'un tauler d'escacs amb peces comestibles, fins a una sabata de xocolata rosa pastís o una figura de Spiderman que encantarà als més petits. També destaquen les impressionants pilotes de bàsquet i tennis fetes completament de xocolata, que pesen fins a 850 grams.

Aquestes creacions tenen preus que oscil·len entre els 12,95 € i els 49,95 €, depenent de la mida i el disseny. Algunes d'elles, com les pilotes o els escacs, s'estan convertint en autèntics objectes de desig, no només per regalar, sinó per deixar bocabadats els convidats.

El secret millor guardat d'aquesta Pasqua

Amb una varietat tan àmplia i creativa, Bonpreu i Esclat han aconseguit una cosa molt difícil: que cada client trobi una mona que s'adapti al seu estil, a la seva butxaca… i a la seva imaginació. I si encara no saps quina triar, potser el millor sigui no esperar massa: les unitats són limitades i moltes d'aquestes peces artesanes —sobretot les d'edició especial de Sant Tomàs— podrien desaparèixer de les prestatgeries abans del diumenge de Pasqua.

Així que si aquest any vols regalar una mona que no només es mengi, sinó que també emocioni, aquest és el moment. Bonpreu i Esclat han preparat la Pasqua més dolça, sorprenent i especial que es recorda.