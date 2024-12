La família amb més sort de Catalunya gràcies a la Grossa de Cap d'Any

per Sergi Guillén

La Grossa de Cap d’Any sempre porta sorpreses, i aquest any no ha estat l’excepció. El segon premi del sorteig ha recaigut en el número 81612, regalant 65.000 euros per bitllet a un reduït grup d’afortunats.

Entre ells, destaca una família de Les Borges Blanques que s’ha guanyat el títol de la més afortunada de Catalunya. La història, plena d’emoció i alegria, confirma que en qualsevol moment pot arribar aquesta ocasió per celebrar la sort que brinda aquesta loteria tan emblemàtica.

El segon premi es queda a Les Borges Blanques

El número 81612 ha estat un autèntic protagonista en la jornada de la Grossa de Cap d’Any d’aquest any. La llibreria Quaderns, situada a la cèntrica plaça U d’Octubre de Les Borges Blanques, ha venut quatre bitllets que, en conjunt, suposen un muntant total de 260.000 euros.

Segons relata el seu propietari, Adrià González, aquests bitllets pertanyen a una mateixa família, que va decidir repartir la il·lusió entre diversos dels seus membres. Per a González, l’alegria ha estat doble. D’una banda, reparteix el premi més important en els 42 anys d’història del seu establiment.

| ACN

D’altra banda, compleix el desig de veure com la sort impacta de manera directa en veïns de la localitat. El propietari de Quaderns confessa que fins i tot havia bromejat amb la família aquell mateix matí, fantasia que, per sorpresa de tots, es va convertir hores després en una realitat.

Una tradició amb sabor català

La Grossa s’ha convertit en una peça clau de les festes nadalenques a Catalunya, i cada cop són més els que aposten per aquest sorteig en lloc d’altres loteries existents. Aglutina l’emoció dels premis amb un fort component d’identitat catalana, brindant oportunitats de guanyar grans sumes de diners sense sortir del territori. El cas d’aquesta família, que s’ha endut ni més ni menys que quatre bitllets premiats, reforça la idea que la sort pot colpejar amb força en el lloc menys esperat.

El major premi en quatre dècades

Per a Adrià González i l’equip de la llibreria Quaderns, repartir 65.000 euros en quatre ocasions suposa una marca històrica. Mai no havien assolit una quantia tan alta, i el fet que hagi estat precisament a gent propera afegeix un valor emocional enorme.

Segons explica el mateix González, l’expectació va augmentar quan, a punt d’anar-se’n a dinar, va decidir esperar a l’extracció i va escoltar el nom de Les Borges Blanques en directe. En aquell instant, va comprovar amb emoció que, efectivament, els quatre bitllets guanyadors s’havien venut al seu local.

| ACN

Dos bitllets premiats a La Seu d’Urgell

El 81612 també va somriure a compradors a La Seu d’Urgell, on l’estanc Josep Rebés, situat al carrer Major, va repartir dos bitllets d’aquest premi. La propietària, Esther Arranz, assenyala que bona part de les vendes es van realitzar de forma en línia, encara que la il·lusió és la mateixa que si s’haguessin despatxat en persona. Amb aquest precedent, Arranz manté viu l’entusiasme per la loteria, sabent que l’esforç i la implicació amb la Grossa solen portar resultats satisfactoris.

Un final d’any inoblidable

La família agraciada a Les Borges Blanques viurà un final d’any immillorable, amb la satisfacció de compartir el botí aconseguit. La Grossa de Cap d’Any, una vegada més, ha demostrat el seu caràcter festiu i solidari, deixant alegries repartides per diferents punts de Catalunya. En cada edició, aquest sorteig consolida el seu prestigi, i s’espera que en anys vinents continuï repartint premis de manera sorprenent.

Al final, cada nova història confirma que la sort és capritxosa i pot trucar a la porta de qualsevol. La llibreria Quaderns i la família agraciada ho saben millor que ningú, i les seves celebracions ho reflecteixen a la perfecció. Queda clar que, quan arriba la fortuna, pot fer-ho a l’engròs, especialment en una loteria estimada com la Grossa de Cap d’Any a Catalunya.