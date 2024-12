4 localitats catalanes de celebració amb cinquens premis de la Grossa de Cap d'Any

per Iker Silvosa

L'emoció s'ha desfermat novament a Catalunya gràcies als esperats resultats de la Grossa de Cap d'Any. Milers d'aficionats a la loteria han seguit cada extracció a la recerca de la fortuna que, aquest any, ha somrigut a quatre localitats molt especials. Gironella, Tremp, Sant Celoni i Sant Feliu de Codines han estat escenari de celebracions després d'adjudicar-se els cinquens premis, dotats amb 5.000 euros per bitllet.

Amb aquesta distribució de premis, la festa ha inundat diferents racons del territori, confirmant que la tradició de la Grossa de Cap d'Any continua guanyant cada vegada més seguidors. A més, aquest sorteig es consolida com un dels esdeveniments més estimats en el calendari de loteries de Catalunya. A continuació, repassem els detalls de cadascuna de les extraccions que han portat l'alegria a aquestes quatre poblacions.

Gironella estrena la sèrie de cinquens premis

El primer cinquè premi ha recaigut en el número 89479, i s'ha venut íntegrament a Gironella (Berguedà). Aquest bitllet, que atorga 5.000 euros per bitllet, ha estat la gran sorpresa de l'inici del sorteig. Molts compradors s'han congregat ràpidament als carrers de la localitat per celebrar aquesta bona notícia, sumant-se a la il·lusió generalitzada al voltant de la Grossa de Cap d'Any.

| ACN

El premi suposa un impuls financer notable per a aquells que van decidir temptar la sort en aquest municipi. A més, les administracions i punts de venda veuen recompensada la seva tasca de promoció, demostrant que cada nova edició del sorteig amplia les esperances i multiplica els somriures dels afortunats participants.

Tremp i Sant Celoni comparteixen el segon cinquè premi

La següent extracció ha revelat el número 42111, que s'ha repartit entre Tremp i Sant Celoni. Aquest segon cinquè premi manté la mateixa dotació de 5.000 euros per bitllet i ha provocat una altra onada de joia en aquestes dues localitats. Tant a Tremp com a Sant Celoni, les celebracions han tingut un matís molt especial, ja que la suma repartida representa un alleujament econòmic per a moltes famílies.

Aquest premi confirma que la fortuna de la Grossa de Cap d'Any no es limita a un sol enclavament, sinó que viatja per tota Catalunya, despertant la il·lusió en municipis grans i petits. Cada any, el sorteig manté viva l'esperança de milers de persones que compren els seus bitllets amb la il·lusió d'un cop de sort.

| ACN

Sant Feliu de Codines tanca el capítol de cinquens premis

El número 97342 ha protagonitzat el tercer i últim cinquè premi de la jornada, amb un repartiment exclusiu a Sant Feliu de Codines. Encara que aquest sigui el desenllaç dels cinquens premis, l'emoció no va acabar aquí, ja que el sorteig contemplava més extraccions per repartir alegria en forma de quarts, tercer, segon i primer premi.

Amb aquest guardó, Sant Feliu de Codines s'uneix a la llista d'afortunats que celebren Nadal i el final d'any amb un suport econòmic inesperat. Per a molts, el fet de compartir la bona nova enforteix el sentit de comunitat i celebra la tradició de la loteria catalana.

La Grossa de Cap d'Any continua consolidant-se com un referent en sortejos i premis a Catalunya. Les quatre localitats beneficiades per aquests cinquens premis posen de manifest l'essència solidària i festiva d'aquest esdeveniment, que combina il·lusió, esperança i emoció compartida. Amb cada nova edició, la popularitat d'aquesta loteria continua augmentant, i milers de persones renoven la seva fe en la sort, gaudint de moments inoblidables al ritme de cada extracció.