Estupor a les xarxes: Els pocs números que s'han venut del 1r premi de la Grossa

La Grossa de Cap d'Any de 2024 ha generat un inesperat enrenou a les xarxes socials. Especialment després de conèixer-se que el número guanyador, el 44748, només s'ha venut en una petita quantitat de bitllets. Malgrat l'expectació que sol envoltar aquest sorteig català.

Moltes persones s'han mostrat sorpreses en descobrir que el premi ha quedat gairebé concentrat en un únic punt de venda. Aquest local, un estanc del carrer Vent a Reus (Baix Camp), ha despatxat només set bitllets, cosa que ha originat tot tipus de reaccions.

Un premi de 200.000 euros per bitllet

El primer premi de la Grossa de Cap d'Any ha estat dotat amb 200.000 euros per bitllet, una xifra gens menyspreable. Que suposa un gran impuls econòmic per als afortunats posseïdors d'aquests pocs bitllets venuts. En total, s'han repartit 1.400.000 euros gràcies a aquests set bitllets.

Una notícia que ha omplert d'alegria Reus i ha deixat bocabadades milers de persones que seguien el sorteig amb interès. L'extracció del primer premi va ser l'última a conèixer-se, cosa que va augmentar encara més la tensió i la curiositat. Durant tot el sorteig, les xarxes es van omplir de comentaris, pronòstics i apostes sobre quin número s'emportaria la màxima recompensa.

| ACN

Quan, finalment, es va anunciar el 44748 com el bitllet guanyador, la celebració no es va fer esperar a l'administració de loteria agraciada. No obstant això, la sorpresa va venir al poc temps, quan es va revelar quants bitllets havien estat venuts.

Reaccions a les xarxes socials

La comunitat virtual ha estat molt pendent de cada detall de la Grossa de Cap d'Any, publicant mems, missatges d'emoció i, posteriorment, d'incredulitat. La conversa va girar al voltant de la idea de quanta més gent podria haver participat.

Especialment en un moment en què molta ciutadania busca alternatives de loteria properes a la tradició catalana. La poca venda del número guanyador ha derivat en diferents especulacions sobre la importància de comprar a temps i de prestar atenció als bitllets que queden disponibles a cada administració.

Un sorteig cada cop més seguit a Catalunya

La popularitat de la Grossa de Cap d'Any no deixa de créixer. Cada edició suma més adeptes que, amb esperit festiu, aposten per un model de loteria proper a la tradició i a la identitat catalana. Aquest cas particular de pocs bitllets venuts per al premi gros mostra que la sort pot concentrar-se en un únic punt de venda.

Deixant una injecció econòmica substancial a la zona agraciada. En definitiva, el 44748 i els seus comptats posseïdors quedaran en la memòria col·lectiva dels seguidors de la Grossa. L'estupor a les xarxes confirma que la màgia i la sorpresa segueixen vius en els sorteigs, recordant a tothom que la fortuna pot arribar en l'instant menys esperat.

| ACN

Amb cada any que passa, la Grossa continua escrivint capítols singulars i emocionants que formen part de la història lúdica i cultural de Catalunya.