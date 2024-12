Sorpresa a TV3 amb canvi de presentadora de la Grossa de Cap d'Any a última hora

per Iker Silvosa

Avui s'ha celebrat el 12è sorteig de la Grossa de Cap d'Any, un dels moments més esperats a Catalunya cada 31 de desembre. Aquest esdeveniment no només reparteix premis i emoció, sinó que també marca el tancament de l'any amb una tradició que uneix milers de famílies davant del televisor. Tanmateix, en aquesta edició, un canvi inesperat en la presentació ha acaparat l'atenció dels espectadors.

Anna Simon, baixa d'última hora per motius de salut

La periodista i presentadora Anna Simon, qui estava destinada a ser la gran protagonista del sorteig, no va poder finalment posar-se davant de les càmeres. Un virus estomacal la va deixar fora de joc poques hores abans de l'inici del programa, una cosa que ella mateixa va confirmar en un comunicat a Instagram a les 10:30 del matí. "Avui havia de presentar el sorteig de La Grossa a TV3, però des d'ahir un virus estomacal em té sota mínims", va explicar Simon, lamentant no poder complir amb aquest compromís.

Anna Simon, de 42 anys i una de les figures més estimades de TV3, tornava a la cadena després de diversos anys allunyada dels seus formats estrella com Divendres i Oh Happy Day. La seva absència va deixar un buit que la cadena va haver de resoldre en temps rècord, optant per una solució dins de l'equip del programa.

| Instagram

María Xinxó pren les regnes de la presentació

En un gir inesperat, TV3 va decidir que fos María Xinxó, col·laboradora habitual del programa La selva de Xavier Graset, qui assumís el paper principal en la presentació del sorteig. Xinxó, coneguda pel seu estil fresc i espontani, es va enfrontar al desafiament amb professionalitat i una actitud impecable, malgrat la pressió que suposa ocupar el lloc d'una figura com Simon.

María Xinxó va estar acompanyada per Anna Bertran, actriu que també forma part de l'equip de La selva. Ambdues van saber manejar amb soltura i dinamisme un programa que barreja la tensió del sorteig amb l'ambient festiu que caracteritza la Grossa de Cap d'Any.

Un contratemps que no enterboleix l'èxit del sorteig

Malgrat l'absència d'Anna Simon, el sorteig es va dur a terme amb total normalitat. Els números premiats i l'emoció dels guanyadors van tornar a ser el centre d'atenció, en una emissió carregada de màgia i esperança per al nou any.

Els tres cinquens premis han estat 89479 (Gironella), 42111 (Tremp i Sant Celoni) i 97342 (Sant Feliu de Codines), els dos quarts premis 22724 (Banyoles i Sarrià de Ter) i 83387 (Badalona). El tercer premi ha estat adjudicat al 96522, repartit a L'Hospitalet de Llobregat, mentre que el segon premi se l'ha emportat el 81612, venut a Les Borges Blanques i La Seu d'Urgell. I el colofó se l'han adjudicat a Reus gràcies al número 44748.