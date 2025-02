Com evitar que llegeixin les teves converses a WhatsApp

WhatsApp és una de les aplicacions de missatgeria més utilitzades al món. Milions de persones l'utilitzen diàriament per comunicar-se amb amics, familiars i companys de feina. La seva popularitat es deu a la seva facilitat d'ús, la seva rapidesa i la possibilitat d'enviar missatges, fotos i vídeos en temps real.

No obstant això, aquesta massificació també la converteix en un objectiu per a ciberdelinqüents. Moltes persones han estat víctimes de hackejos, suplantació d'identitat o accessos no autoritzats als seus comptes. Protegir la privacitat de les converses a WhatsApp és fonamental per evitar filtracions o usos indeguts.

Per sort, l'aplicació de Meta ofereix diverses eines per garantir la seguretat. Hi ha opcions que permeten controlar els dispositius vinculats, activar la verificació en dos passos i detectar accessos sospitosos. A continuació, expliquem com utilitzar aquestes funcions per evitar que tercers llegeixin els teus missatges.

Revisa els dispositius vinculats

WhatsApp permet utilitzar el mateix compte en diversos dispositius. Aquesta opció és útil, però també representa un risc si algú accedeix sense permís. Per evitar-ho, és important revisar quins dispositius estan vinculats al compte.

Per fer-ho, segueix aquests passos: Obre WhatsApp al teu mòbil, toca els tres punts a la cantonada superior dreta. Selecciona l'opció "Dispositius vinculats"; i finalment revisa la llista de dispositius connectats.

Si detectes un accés sospitós, pots eliminar-lo immediatament. Només has de tocar el dispositiu en qüestió i seleccionar "Tancar sessió". D'aquesta manera, es revocarà l'accés i ningú podrà llegir les teves converses des d'aquest dispositiu.

Activa la verificació en dos passos

Una de les mesures més efectives per protegir WhatsApp és activar la verificació en dos passos. Aquesta funció afegeix una capa extra de seguretat, evitant que algú accedeixi al teu compte encara que tingui el teu número de telèfon.

Per activar-la, segueix aquests passos: Obre WhatsApp i ves a "Ajustos"; seguidament selecciona l'opció "Compte". Prem a "Verificació en dos passos". Crea un PIN de sis dígits i confirma'l.

Aquest codi es demanarà cada vegada que s'intenti registrar el compte en un nou dispositiu. Així, encara que algú tingui accés al teu número, no podrà activar WhatsApp sense el PIN.

No comparteixis codis de seguretat

Els ciberdelinqüents solen utilitzar tècniques d'engany per robar comptes de WhatsApp. Un dels mètodes més comuns és enviar missatges fingint ser un contacte de confiança o la pròpia empresa. En aquests missatges, demanen un codi de verificació que WhatsApp envia per SMS.

Mai comparteixis aquest codi amb ningú. WhatsApp mai sol·licita aquesta informació als usuaris. Si reps un missatge sospitós, ignora'l i reporta'l.

Protegeix el teu accés amb bloqueig de pantalla

Per a més seguretat, activa el bloqueig de pantalla a WhatsApp. Això impedeix que algú accedeixi a l'app sense el teu permís, fins i tot si té el teu mòbil desbloquejat.

Per activar-lo, segueix aquests passos: Ves a "Ajustos" a WhatsApp i prem a "Privacitat". Selecciona "Bloqueig amb empremta dactilar" o "Reconeixement facial", segons el teu dispositiu. Amb aquesta opció, només tu podràs obrir l'aplicació amb la teva empremta o rostre.

Protegir el teu compte de WhatsApp és essencial per mantenir la privacitat de les teves converses. Revisar els dispositius vinculats, activar la verificació en dos passos i evitar compartir codis són mesures clau. Amb aquests senzills passos, pots evitar que tercers accedeixin als teus missatges i garantir la seguretat de la teva informació personal.