Adéu a Bizum: Una empresa espanyola el vol substituir

Des de la seva arribada el 2016, Bizum ha canviat completament la manera en què les persones s'envien diners entre si a Espanya. Va néixer com una solució senzilla per saldar petits deutes entre amics i familiars, però a poc a poc es va anar expandint fins a convertir-se en un mètode de pagament àmpliament acceptat per comerços físics, botigues en línia i restaurants. La seva clau per triomfar ha estat la immediatesa: amb prou feines un número de telèfon i un parell de tocs a la pantalla del mòbil, es completa la transacció.

Aquesta fórmula encaixa a la perfecció amb uns consumidors que es mostren cada cop més còmodes prescindint de l'efectiu i apostant per eines digitals que agilitin i simplifiquin els seus hàbits de pagament. Gairebé sense adonar-se'n, Bizum es va convertir en l'estàndard de facto per enviar diners de manera ràpida i barata dins d'Espanya. Tant és així que el terme “fer un Bizum” es va estendre com un neologisme popular, tot i que existeixen altres plataformes per transferir petites quantitats.

La facilitat d'ús, la integració amb diferents bancs i la possibilitat de pagar en determinats comerços van fer que molts usuaris deixessin de banda targetes o transferències tradicionals per passar-se a aquesta opció més directa. No obstant això, la competència en el sector fintech és ferotge, i sempre sorgeixen noves idees amb la intenció d'ocupar el tron de les solucions de pagament instantani.

| Bizum

Nou actor al mercat, amb millors prestacions

La novetat rau en què ha irromput una nova empresa espanyola disposada a plantar cara a Bizum. Es tracta de Silbo Money, una fintech sevillana que no requereix la instal·lació de cap aplicació externa i que funciona directament a través de WhatsApp. La marca —abans anomenada Pagochat— va obtenir l'autorització del Banc d'Espanya el passat 7 de gener per començar a operar, i els seus fundadors no són cap novells en el sector financer: entre ells destaquen antics alts càrrecs d'algunes de les majors entitats bancàries del país, així com executius amb experiència en multinacionals de consultoria.

Tot apunta que el seu pla de negocis aspira a competir amb la popularitat assolida per Bizum, oferint una major flexibilitat en els límits de les operacions i en la freqüència amb què es poden enviar i rebre transaccions. Abans del seu llançament definitiu, Silbo Money durà a terme una prova pilot amb 10.000 usuaris seleccionats, durant un període de tres mesos, per optimitzar el seu servei i polir qualsevol detall tècnic que pugui presentar-se.

Aquesta startup, ja reconeguda com a entitat de pagament per part de les autoritats, es distingeix en primer lloc per la senzillesa del seu ús. L'usuari tan sols ha d'afegir Silbo Money com si fos un contacte més de WhatsApp i, a partir d'aquí, pot interactuar amb ell mitjançant missatges. Si es vol enviar diners a un amic, n'hi ha prou amb un text tipus “Enviar 40 euros a Laura per entrades concert”, perquè l'operació es realitzi en qüestió de segons.

Dividir despeses entre amics, gestionar pagaments en determinats comerços, sol·licitar reemborsaments o revisar el saldo i els moviments del compte són altres funcions que la companyia posa sobre la taula. Amb això, pretén que l'experiència sigui encara més orgànica que la de Bizum, ja que no hi ha necessitat d'alternar entre diferents aplicacions ni de realitzar registres feixucs.

Un altre factor que pot inclinar la balança a favor de Silbo Money és el ventall de límits en les transaccions. Segons la seva proposta, l'import mínim per operació pot reduir-se fins a 0,01 euros, enfront dels 0,50 euros que exigeix Bizum. A més, la nova fintech no estableix un límit màxim per operació, mentre que Bizum sol limitar l'enviament a 1.000 euros per cada transacció, així com un màxim de 2.000 euros diaris.

Per a aquells que necessitin fer nombrosos moviments, Silbo Money ofereix la possibilitat de rebre i emetre un nombre il·limitat d'operacions al mes, cosa que tampoc passa amb Bizum, on només es permet un límit de 60 al mes a l'hora de rebre o sol·licitar diners. Sens dubte, són avantatges dissenyades per captar usuaris que requereixin més llibertat de moviments, o per a aquells que administrin pagaments quotidians o professionals amb bastant regularitat.

A més d'aquestes avantatges, Silbo Money compta amb una barrera d'entrada menor per als usuaris, ja que permet recarregar el compte amb un saldo mínim de només 1 euro. Dit d'una altra manera, no és necessari manejar grans quantitats de diners per començar a utilitzar-lo, cosa que pot resultar atractiva per a un públic més jove o amb economies més modestes que simplement volen organitzar pagaments en grup o dividir factures petites sense complicacions. D'altra banda, Silbo Money va aconseguir recaptar 1,5 milions d'euros en la seva fase inicial i planeja captar fins a 2 milions més el 2025, cosa que demostra la confiança d'inversors que veuen l'oportunitat d'escalar el model i competir obertament amb Bizum.