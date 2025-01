La sorprenent novetat que ha arribat a Whatsapp

per Pol Nadal

WhatsApp, l'aplicació de missatgeria instantània més utilitzada a nivell global, ha sorprès els seus usuaris amb una nova i cridanera funció: el "mode canari". Aquesta característica permet personalitzar la interfície de l'aplicació amb imatges i elements relacionats amb el canari, un ocell que simbolitza alegria i positivitat. A continuació, explorarem en detall aquesta novetat, així com altres actualitzacions recents que han enriquit l'experiència dels usuaris.

Orígens i Evolució de WhatsApp

Fundada el 2009 per Jan Koum i Brian Acton, ex empleats de Yahoo!, WhatsApp va néixer amb la intenció d'oferir una alternativa eficient i gratuïta a les limitacions de les aplicacions de missatgeria de l'època. El nom de l'aplicació és un joc de paraules amb l'expressió anglesa "What's up?" ("Què passa?"), reflectint el seu enfocament directe i senzill. Des de la seva creació, WhatsApp ha experimentat un creixement exponencial, assolint més de 2.000 milions d'usuaris a tot el món.

El "Mode Canari": Una Explosió d'Alegria a la teva Pantalla

La més recent incorporació a WhatsApp és el "mode canari", una opció que permet als usuaris personalitzar diversos aspectes de l'aplicació amb imatges i stickers relacionats amb aquest alegre ocell. El canari, conegut pel seu cant melodiós i el seu vibrant color groc, està associat amb sentiments de felicitat i llibertat.

En activar aquest mode, els usuaris poden canviar la icona de WhatsApp a la pantalla d'inici, el fons dels xats i l'aparença del teclat, aportant un toc de frescor i positivitat a l'experiència de missatgeria.

Com Activar el "Mode Canari"?

Per gaudir d'aquesta nova personalització, els usuaris han de seguir aquests passos:

Canviar la icona de WhatsApp:

Descarregar i instal·lar l'aplicació Nova Launcher i configurar-la com el llançador predeterminat del dispositiu.

Obtenir una imatge d'alta qualitat d'un canari i guardar-la a la galeria del dispositiu.

A la pantalla d'inici, mantenir pressionada la icona de WhatsApp, seleccionar "Editar", després "Aplicacions" i "Fotos".

Escollir la imatge del canari, ajustar la seva mida i confirmar els canvis.

Modificar el fons dels xats:

Obrir WhatsApp i accedir a "Ajustos" > "Xats" > "Fons de pantalla" > "Canviar".

Seleccionar una imatge d'un canari prèviament guardada a la galeria, assegurant-se que tingui una resolució adequada per evitar retalls no desitjats.

Establir la imatge com a fons i ajustar la brillantor segons es prefereixi.

Personalitzar el teclat:

Instal·lar l'aplicació Gboard de Google.

Obrir el teclat, tocar la icona de la paleta de colors, seleccionar "Tema" i després el signe "+" sota "Els meus temes".

Escollir una imatge d'un canari, ajustar la seva mida i brillantor, i confirmar la selecció.

Aquestes personalitzacions permeten als usuaris donar un toc únic i alegre a la seva experiència a WhatsApp, reflectint la seva personalitat i estat d'ànim.

Altres Novetats Recents a WhatsApp

A més del "mode canari", WhatsApp ha introduït diverses funcions en els últims mesos per millorar l'experiència de l'usuari:

Transcripció de missatges de veu. Ara és possible convertir els missatges de veu en text, facilitant la lectura d'àudios en situacions on no es poden escoltar.

Suport per a múltiples comptes a iPhone. Els usuaris d'iPhone poden gestionar diverses comptes de WhatsApp en un sol dispositiu, una funció que ja estava disponible a Android des de 2023.

Integració de xatbots impulsats per intel·ligència artificial. WhatsApp està desenvolupant funcions basades en IA, permetent la interacció amb xatbots per a assistència al client, automatització de tasques i experiències personalitzades.

Actualització de l'indicador d'escriptura. El tradicional missatge "Escrivint..." ha estat reemplaçat per tres punts suspensius, alineant-se amb altres plataformes de Meta com Facebook Messenger i Instagram