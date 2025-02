La bona notícia de BBVA als que busquen feina en aquest camp

La transformació digital continua impulsant a grans empreses a reforçar els seus equips d'enginyeria i desenvolupament, i BBVA no és l'excepció. L'entitat financera porta més d'una dècada apostant per la digitalització i, per aconseguir-ho, s'ha centrat a atreure i fidelitzar el millor talent tecnològic. Aquesta estratègia, en constant evolució, no només busca renovar processos i eines, sinó posar les persones al centre de la innovació, oferint oportunitats a aquells que es dediquen a programar, a gestionar dades i a crear infraestructures tecnològiques.

En aquest escenari, BBVA ha anunciat que seguirà requerint nous perfils d'enginyeria, especialment de desenvolupadors de programari, enginyers de dades i experts en seguretat, infraestructura i arquitectura. Segons explica Pedro J. Méndez, responsable de Talent i Cultura de BBVA per a l'àrea d'Enginyeria, l'objectiu és incorporar més professionals amb habilitats tecnològiques que permetin al banc liderar la transformació digital i anticipar els reptes futurs. Aquesta necessitat de talent es tradueix en nombroses vacants que el banc pretén cobrir al llarg de 2025.

| ACN, XCatalunya

Portal d'ocupació de BBVA

Per facilitar el procés de reclutament, BBVA ha llançat un nou portal d'ocupació. Allà, els candidats poden trobar la llista de posicions disponibles, així com testimonis d'empleats de l'àmbit STEM i notícies relatives a l'ús de tecnologia i dades dins de l'entitat. Amb aquesta iniciativa, la companyia referma el seu compromís de captar més de 1.100 especialistes tecnològics el pròxim any i brindar-los un entorn de treball en què la col·laboració i la innovació són peces clau.

El banc també ha realitzat moviments interns rellevants, com la creació de la divisió global de Desenvolupament de Programari a finals de 2021. El 2023 es va presentar el projecte ONE, que potencia la col·laboració i l'intercanvi de bones pràctiques entre els professionals de diferents geografies. A més, va sorgir BBVA Technology a Europa i el 2024 es va ampliar el seu abast amb BBVA Technology a Amèrica. Aquests passos han permès incorporar, tan sols l'any passat, a més de 3.000 perfils tecnològics, una xifra notable que dona compte de la velocitat de creixement de l'àrea.

Importància de la tecnologia

Les oportunitats a BBVA resulten especialment atractives per als apassionats de la programació, l'anàlisi de dades i la seguretat informàtica, ja que l'entitat treballa amb metodologies àgils i tecnologies d'avantguarda. A més, en formar part d'un gran banc internacional, els nous empleats tenen la possibilitat de contribuir a projectes d'enorme abast, dirigits a agilitzar els serveis financers i a millorar l'experiència de clients en més de 30 països.

| BBVA, Ridofranz, XCatalunya

Per a aquells que busquin iniciar o fer un gir en la seva trajectòria professional dins del sector tecnològic, l'aposta de BBVA representa una excel·lent ocasió de creixement. El compromís de l'empresa amb la digitalització es tradueix en equips multidisciplinaris, entorns de treball col·laboratius i una constant actualització d'eines. Així, aquells que se sumin a la iniciativa no només participaran en projectes d'alt impacte, sinó que també trobaran un lloc on podran perfeccionar les seves habilitats i contribuir de forma directa a la innovació en la banca.