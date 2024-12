El lloc on ha tocat 'La Grossa de Cap d'Any' aquest 2024

La Grossa de Nadal ja és un clàssic a Catalunya; cada 22 de desembre, la loteria catalana reparteix sort entre els compradors dels seus bitllets. Des de la seva creació el 2013, 'La Grossa' s'ha convertit en un referent. Molts catalans esperen amb il·lusió aquest sorteig, que a més destina part dels seus beneficis a causes socials.

A diferència de la loteria nacional espanyola, 'La Grossa' té un caràcter més pròxim; els seus premis, encara que menys quantiosos, són molt esperats i repartits. Aquest 2024 no ha estat l'excepció. Milers de catalans han seguit el sorteig, esperant escoltar el seu número.

Els premiats ja comencen a celebrar amb cava. Aquest any, l'extracció del primer premi ha estat especialment emocionant. Els números premiats s'han anunciat al llarg del matí.

El primer premi: Una pluja de milions

El primer premi de 'La Grossa' de Nadal 2024 ha caigut a la localitat de Reus. El número guanyador, el 44748, ha repartit alegria en aquest petit municipi. Desenes de veïns s'han concentrat a l'administració guanyadora per celebrar, les imatges dels afortunats amb els seus bitllets no han trigat a aparèixer a les xarxes socials.

| ACN

La petita administració, que portava anys venent 'La Grossa', ha donat el premi per primera vegada. “Estem molt emocionats, ens ho mereixíem després de tants anys repartint sort”, ha explicat la seva propietària entre llàgrimes. Els premiats ja pensen en com invertiran la seva fortuna.

El segon i tercer premi també tenen destí

El segon premi, per la seva banda, ha recaigut en el número 81612, venut a la ciutat de Les Borges Blanques. L'administració encarregada ha vist desfilar els afortunats al llarg del matí. Encara que menys quantiós, també ha repartit molta alegria.

El tercer premi ha sorprès a L'Hospitalet, on s'ha venut el número 96521. Aquesta ciutat, acostumada a participar cada any en el sorteig, ha viscut un diumenge festiu. Els veïns no han trigat a sortir al carrer per celebrar-ho.

Amb la publicació dels resultats, les administracions de 'La Grossa' han tancat amb un èxit rotund. Milers de catalans, afortunats o no, ja pensen en la pròxima edició. Com sempre, la il·lusió per participar i ajudar a causes solidàries ha estat el veritable premi.

| ACN

Històries d'alegria i emoció

Els testimonis dels guanyadors no han trigat a arribar. Des de famílies que necessitaven un respir econòmic fins a joves que ja somien amb viatges i projectes personals. La Grossa continua repartint no només diners, sinó també esperança.

La Grossa de Nadal no deixa de guanyar popularitat; cada any, més catalans participen amb l'esperança de ser els pròxims afortunats. A més, el seu caràcter solidari la converteix en una opció especial per a aquestes dates. Amb el sorteig de 2024 finalitzat, molts ja compten els dies per intentar-ho el pròxim any.