El comunicat de Caixabank que molts estaven esperant abans d'acabar 2024

La recta final de 2024 ha arribat amb una barreja d'expectatives i desafiaments per al sector bancari a Espanya. Després de diversos anys de canvis regulatoris i ajustos interns, les entitats financeres han hagut de redoblar esforços per guanyar la confiança dels seus clients. I apuntalar la seva fortalesa en un entorn marcat per la volatilitat econòmica.

Encara que la majoria dels bancs afronten ara una fase de major estabilitat. Els fenòmens meteorològics extrems que van afectar recentment diverses regions espanyoles han posat de relleu la importància de la proximitat i el suport de les institucions bancàries cap a les comunitats.

En aquest context, CaixaBank ha emès un comunicat que molts esperaven amb impaciència abans que acabi 2024. Es tracta del retorn a la normalitat de tota la seva xarxa d'oficines a les zones afectades per la DANA que va colpejar la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa i Andalusia. Des del primer instant, l'entitat va activar els plans de contingència per facilitar serveis financers als damnificats, mostrant així un clar compromís amb les persones i empreses afectades.

La reobertura total de la xarxa d'oficines

Entre les mesures més destacables, la més esperada pels clients ha estat la reobertura de totes les oficines que havien estat tancades a causa dels danys soferts després de la DANA. Segons dades proporcionades per l'entitat, en un primer moment es van veure afectades fins a 108 sucursals, ubicades sobretot a la província de València, on 71 oficines van patir danys importants.

En diverses localitats clau de la comarca de l’Horta, com Sedaví, Aldaia o Algemesí, els desperfectes van ser tan greus que es requeria una remodelació completa de totes les instal·lacions. Després de setmanes de treballs de recuperació i condicionament, CaixaBank ha confirmat que les oficines a les zones inundades han tornat a estar plenament operatives.

L'última a reobrir ha estat la de Sedaví, cosa que marca el tancament d'un cicle complicat per a l'entitat i un alleujament per a tota la població local. Amb aquest pas, l'entitat torna a la normalitat en la seva xarxa de sucursals. I posa fi a un període marcat per la incertesa i la urgència de restablir serveis bancaris essencials.

Oficines mòbils i pla d'ajuda als damnificats

Per evitar que els seus clients es quedessin sense alternatives durant el temps d'inactivitat, CaixaBank va desplegar oficines mòbils a les àrees més afectades. Aquests vehicles, equipats amb sistemes informàtics i caixers portàtils, van permetre oferir serveis com retirada d'efectiu, tramitació de moratòries de préstecs o gestió d'avanços. L'operatiu es va coordinar amb el Centre de Coordinació Operatiu Integrat (CECOPI) i amb els ajuntaments locals.

Assegurant així que els habitants poguessin continuar realitzant operacions bàsiques. Paral·lelament, l'entitat va llançar un pla de mesures específiques per a particulars i empreses damnificades per les inundacions. Entre elles destaca la creació de línies de finançament per costejar reformes i reparacions, la concessió de moratòries de préstecs i l'anticipació del cobrament de les indemnitzacions d'asseguradores.

Per reforçar el seu compromís, CaixaBank també es va adherir a les noves línies ICO aprovades pel Govern. Amb la finalitat d'agilitzar les ajudes als afectats i fomentar la reconstrucció econòmica dels municipis més colpejats.

La importància de la proximitat i la solidaritat

Aquest comunicat de reobertura i recuperació mostra com la banca pot exercir un paper fonamental quan sorgeixen crisis. En reaccionar de manera àgil i integral, CaixaBank no només demostra la seva solvència com a entitat líder. Sinó que també subratlla la importància de la proximitat i la solidaritat en un sector que sovint es percep com llunyà.

D'aquesta manera, el retorn a la normalitat de la xarxa d'oficines no és només un assoliment logístic. Sinó que simbolitza la voluntat de l'entitat per acompanyar els seus clients en moments crítics.

Amb la vista posada en el 2025, l'expectativa és que aquests plans d'assistència i les noves línies de finançament continuïn reforçant el teixit econòmic de les zones afectades. Fomentant la reconstrucció i el desenvolupament sostenible de les seves comunitats.