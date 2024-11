Elon Musk revela el motiu pel qual Tesla no ven motos

Per què Tesla no ven motos? La firma automobilística, centrada en l'ecosistema 100% elèctric, actualment té una gamma d'automòbils molt variada: des de cotxes familiars fins a camions. També passant per dissenys futuristes com la Cybertruck.

Però, si l'empresa nord-americana és capaç de fabricar cotxes tan voluminosos, ¿per què no anar a buscar les motos? És per la tecnologia? Per alguna cosa relacionada amb les bateries?

La raó per la qual Tesla no ven motos

Tot i l'auge dels cotxes elèctrics i del lideratge de Tesla al sector, Musk ha decidit no incursionar en aquest segment a causa d'un trauma en la seva joventut. Què va ser el que va passar?

Durant la seva adolescència a Canadà, mentre vivia a una granja, Musk era un entusiasta de les motos. Fins i tot, practicava trial des de ben petit. Tot i això, un accident va marcar un punt d'inflexió en la seva relació amb les motocicletes, portant-lo a allunyar-se'n del tot.

Va ser l'any 1988 quan va passar tot. L'empresari de Tesla anava amb moto, fins que un camió el va atropellar a la calçada. Gairebé perd la vida a l'acte. Des d'aquell moment, ha donat a conèixer que "no ha pujat a cap moto". Per tant, la seva visió a Tesla és clara: “no fabriquem motos perquè són massa perilloses”, ha explicat a nombroses entrevistes.

| Canva Pro

De tot, menys motos

Aquesta experiència personal ha influït directament en les decisions empresarials de Musk. Tot i que Tesla ha explorat diversos àmbits de la mobilitat elèctrica, la producció de motocicletes no ha estat considerada.

Musk ha expressat que, a causa del seu accident, no se sent còmode promovent o desenvolupant aquest tipus de vehicles. La seva posició contrasta amb la tendència actual del mercat, on les motocicletes elèctriques estan guanyant popularitat. Marques tradicionals i noves empreses estan invertint en aquest sector, oferint alternatives sostenibles i eficients per als usuaris.

Tot i això, la decisió de Tesla de no participar en aquest segment reflecteix com les experiències personals dels líders poden influir en la direcció estratègica d'una companyia.

| Canva Pro

El recorregut de Tesla

Tesla va ser fundada el 2003 per Martin Eberhard, JB Straubel, Marc Tarpenning i Ian Wright. Encara que pugui semblar el contrari, el magnat sud-africà no va ser present al naixement de l'empresa.

Tot i això, aquesta va aconseguir notorietat global sota el lideratge d'Elon Musk, que es va unir com a inversor i president del consell poc després. La companyia va revolucionar el sector de la mobilitat elèctrica en centrar-se en vehicles de disseny atractiu i tecnologia avançada. També es lluita contra la percepció tradicional que els cotxes elèctrics eren lents i poc pràctics.

El primer model de Tesla, el Roadster (2008), va marcar una fita en ser el primer cotxe esportiu elèctric produït en massa, amb una autonomia sense precedents de 393 quilòmetres. Posteriorment, Tesla va ampliar la seva oferta amb el Model S (2012), un sedan premium que combinava luxe, rendiment i tecnologia de conducció autònoma. Aquest model va consolidar Tesla com a líder del mercat de vehicles elèctrics.

En anys recents, Tesla ha diversificat la cartera amb models més accessibles com el Model 3 i el Model Y, assolint un mercat massiu. A més, la companyia ha introduït solucions com el Tesla Semi (camió elèctric) i el Cybertruck (pick-up futurista), i ha ampliat la seva influència en diferents segments de la mobilitat.

Tesla també destaca per la seva innovació en bateries, estacions de càrrega i programari de conducció autònoma, consolidant-se com a pionera al sector elèctric.