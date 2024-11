Sóc advocat i t'explico què has de fer si vols adoptar un fill

Adoptar un fill és una decisió transcendental que implica complir certs requisits legals. A Espanya, el procés d'adopció és rigorós i cerca garantir el benestar del menor. A continuació, t'explico els passos que cal seguir per iniciar aquest camí.

En primer lloc, has de complir els requisits establerts per la llei. Poden adoptar les persones més grans de 25 anys, solteres o casades. Si és una parella, almenys un ha de tenir aquesta edat. La diferència d'edat amb l'adoptat ha de ser de 16 anys com a mínim i no més de 45.

Acudiu als serveis de protecció de menors de la vostra comunitat autònoma. Allà us informaran sobre el procediment i us lliuraran la sol·licitud d'adopció. És important inscriure't al registre de sol·licitants d'adopció de la teva regió.

Prepara't per realitzar el procés de valoració anomenat idoneïtat. Consisteix en entrevistes, visites a la llar i en avaluacions psicològiques i socials. El seu objectiu és determinar si està capacitat per assumir la responsabilitat d'un fill adoptiu.

Durant aquest procés, és fonamental ser transparent i honest. Els professionals avaluaran les teves condicions personals, familiars i econòmiques. També valorareu la vostra motivació i capacitat per cobrir les necessitats del menor.

Si obteniu el certificat d'idoneïtat, entrareu a la llista d'espera. El temps d'espera pot variar segons la comunitat i el tipus d'adopció. Pot ser nacional o internacional, i cadascuna en té les particularitats.

A l'adopció nacional, les autoritats assignen al menor que consideren més adequat. T'informaran sobre les característiques i els antecedents. Tindràs l'oportunitat d'acceptar o rebutjar la proposta.

Si accepteu, inicieu un període d'acolliment preadoptiu. El menor viurà amb tu i en seràs responsable de la cura. Aquest període és supervisat pels serveis socials i sol durar almenys sis mesos.

Procés judicial

Després de l'acolliment, comença el procés judicial d'adopció. Has de presentar una demanda davant del jutjat de família. És recomanable comptar amb un advocat especialitzat que us assessori durant el procés.

El jutge avaluarà linforme dels serveis socials i altres documents. Si considereu que l'adopció és beneficiosa per al menor, emet una sentència favorable. A partir d'aquell moment, el nen es converteix legalment en el teu fill.

En cas d'adopció internacional, el procés és més complex. Has de complir els requisits del país d'origen del menor i els d'Espanya. Cal contactar amb una entitat col·laboradora d'adopció internacional (ECAI).

Les ECAI us guiaran en el procés i us ajudaran amb els tràmits. Hauràs de viatjar al país d'origen del nen i complir els seus procediments legals. Un cop finalitzada l'adopció allà, cal reconèixer legalment a Espanya.

Recordeu que l'adopció és un compromís de per vida. És important comptar amb suport emocional i estar preparat per als reptes que puguin sorgir. Hi ha associacions i grups de suport que et poden ajudar en aquest camí.

Ajuts públics

Informa't sobre les ajudes i prestacions disponibles per a famílies adoptives. Algunes comunitats autònomes ofereixen suport econòmic i serveis especialitzats. Això pot facilitar l'adaptació i el benestar del menor i de la família.

Finalment, tingues paciència i perseverança. El procés d‟adopció pot ser llarg i complex, però el resultat val la pena. Estàs oferint una llar i una família a un nen que ho necessita.