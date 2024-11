Accident mortal a l'N-230: Moren dues persones de més de 50 anys

Un altre cap de setmana negre a les carreteres catalanes, on s'han produït múltiples accidents i s'ha confirmat una tendència a l'alça de les darreres setmanes. El mes d'agost va tancar-se amb 91 víctimes mortals a Catalunya i ara, una mica més de dos mesos i mig més tard, ja hem arribat a les 125.

Els conductors de dos turismes han mort aquest diumenge a la nit en un xoc frontal a l'N-230 a Alfarràs (Segrià), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 21.32 hores per un accident al punt quilomètric 25 de la citada via. Per causes que s'investiguen, es va produir el xoc frontal entre els dos turismes i a conseqüència d'aquest, van morir els conductors dels dos vehicles, JSP, de 56 anys i veí d'Alfarràs i un home de 58 anys.

El sinistre va obligar a tallar la via en tots dos sentits de la marxa. Amb aquestes, són 125 les persones que han mort en accident de trànsit a la xarxa de carreteres interurbanes de Catalunya. Arran de l'accident es van activar quatre patrulles dels Mossos, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat –que van haver de fer tasques d'excarceració de les víctimes– i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Un dia més a la N-230

La carretera N-230 s'ha convertit en un dels trams més perillosos de la xarxa viària catalana. Aquest traçat, que connecta Viella amb Lleida, és vital per al trànsit cap al nord, però també acumula un historial preocupant d'accidents. Les característiques de la via, sumades a la manca de respecte pels límits de velocitat, contribueixen a aquest panorama alarmant.

En el recorregut, l'N-230 travessa zones muntanyoses i trams rectes que conviden a conduir a més de 90 quilòmetres per hora. Tot i això, aquesta velocitat, sovint superada pels conductors, augmenta significativament el risc de sinistres. Les corbes tancades, el trànsit de vehicles pesants i les condicions meteorològiques adverses a l'hivern són factors que agreugen la situació.

| Google Imagenes

Fa anys que les autoritats locals reclamen actuacions urgents per millorar la seguretat d'aquesta carretera. Proposen mesures com l'ampliació de carrils, més senyalització i controls de velocitat més estrictes. Tot i això, les solucions encara no s'han implementat de manera efectiva, i els accidents continuen sent freqüents.

Diumenge passat, l'N-230 va tornar a ser escenari d'una tragèdia, i es va cobrar la vida de dues persones. Aquest incident lamentable reforça la necessitat d'intervenir en una via que acumula un historial de sinistres fatals. Els veïns i conductors habituals exigeixen una resposta immediata per part de les administracions. L'N-230 no només és un eix de comunicació clau, sinó també una trampa mortal per als que la transiten diàriament.