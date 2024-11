Pitjor que el 'pantumaca': Arriba el 'pa amb tomate', bogeria a les xarxes

Amb el menjar tothom s'hi atreveix. El negoci de l'hostaleria pot funcionar si les coses es fan bé. A tots els països hi ha italians. N'hi ha de millors i n'hi ha de pitjors. Però és fàcil trobar un local on ofereixen pizzes i pastes. Després va arribar la moda del xinès o del japonès. També del mexicà. O hamburgueses.

La cuina catalana, espanyola i mediterrània és una de les més valorades del món. No en va el nostre país és el país del món amb més reconeixements. Oli, embotits, plats típics... A França, un hostaler s'ha atrevit amb la cuina catalana i vol vendre pa amb tomàquet. Però no ho anuncia bé. Pitjor que el pantumaca que ja coneixem.

El perfil de Twitter Et Felicito fill ha publicat una imatge d'un local que ofereix pa amb tomate. No és ni pa amb tomàquet, ni pa amb tomàquet, ni pa amb tomàtiga... seguint les diferents varietats lingüístiques del català. No és l'únic error. pota negra, gla, manxec. Entenem que es refereix a la varietat del pernil i els aliments que mengen els porcs. Entenem que es refereix a formatge manxec i no a porcs manxecs.

És una barreja rara de moltes paraules. Tapes a prop de Perpinyà entenem al final. Apareix a continuació el propietari del restaurant, envoltat de pernils.

| Pexels, Life Of Pix

Els comentaris de les xarxes socials no s'han fet esperar. Contesten amb humor i suggereixen que la Intel·ligència Artificial ho hauria fet millor. A moltes parts d'Espanya fa anys que veiem el nom de 'pantumaca' per referir-se al pa amb tomàquet. Això ho supera. Molt pocs llocs ho diuen bé quan es refereixen a aquest menjar tradicional a Catalunya.

Pernils a Espanya

El pernil és un dels productes més emblemàtics de la gastronomia espanyola. Hi ha diverses varietats, i cadascuna té característiques específiques en funció del tipus de porc, l'alimentació i el procés de curació. Hem de destacar.

Pernil Ibèric de gla: Els porcs s'alimenten principalment de glans a la devesa. És el més valorat pel sabor intens i el greix infiltrat.

Pernil Ibèric d'enceball: Procedeix de porcs alimentats amb pinsos, cereals i llegums. La seva qualitat és inferior al de gla, però continua sent excel·lent.

Denominacions d'origen més habituals: Jabugo (Huelva), Guijuelo (Salamanca), Devesa d'Extremadura, Els Pedroches (Còrdova).

També hi ha el pernil salat, que prové d'un porc blanc i més econòmic.

Pel que fa a les tapes més típiques a Espanya tenim les patates braves, truita de patates, croquetes, pop a la gallega, calamars a la romana, seitons en vinagre i moltes més.