El doctor Ramon Estruch recomana menjar aquest fruit sec almenys durant 1 mes

En el món de la nutrició, no tots els canvis requereixen mesos d'esforç o sacrificis extrems. De vegades, n'hi ha prou amb un gest tan senzill com incorporar un grapat diari de determinat aliment per notar efectes tangibles en el cos... i també en la ment. És el que defensa el reconegut metge i investigador Ramon Estruch, una de les veus més autoritzades en alimentació saludable i dieta mediterrània. El seu últim consell, tan simple com potent, ha generat un enorme interès per la seva promesa de transformació en només 30 dies.

Un canvi petit amb beneficis amplis

El doctor Estruch ha explicat que n'hi ha prou amb consumir una petita quantitat d'aquest aliment al dia —uns 28 o 30 grams, l'equivalent a un grapat generós— per experimentar millores significatives. No es tracta d'una moda passatgera ni d'un superaliment exòtic. És quelcom que pots trobar fàcilment en qualsevol supermercat, i que probablement ja tens al teu rebost.

| TV3, max-kegfire

Però el més sorprenent no és la seva accessibilitat, sinó el seu impacte. En tan sols un mes, aquest fruit sec ha demostrat tenir efectes sobre la funció mental, l'estat d'ànim, l'ansietat, la depressió, el colesterol i fins i tot sobre el perímetre de la cintura. Aquell greix abdominal, la més perillosa per a la salut cardiovascular, pot reduir-se de manera notable simplement incorporant-lo de manera regular a la teva dieta.

Ideal per a joves... i també per a grans

L'estudi en qüestió s'ha centrat especialment en persones joves, sobretot en contextos d'estudi o alta exigència cognitiva. El resultat ha estat clar: millora de la concentració, del rendiment intel·lectual i de l'estat emocional. Però els beneficis no acaben aquí. Estruch ha subratllat que, encara que les dades en població gran encara estan en desenvolupament, els efectes observats en la preservació de la salut cerebral són igualment prometedors. El deteriorament cognitiu, inevitable amb el pas dels anys, podria alentir-se si s'inclou aquest aliment en la dieta quotidiana.

| ACN, MarekPhoto's Images

Això sí, l'expert insisteix que no es tracta d'una “cura miraculosa”, sinó d'un complement dins del marc de la dieta mediterrània. Aquesta combinació de verdures, fruites, llegums, oli d'oliva verge extra, peix, cereals integrals... i sí, fruits secs. Menjar-lo “a mig matí o com a berenar” també pot ajudar, però suggereix que el més eficaç és integrar-lo com a part dels àpats principals, en plats o postres, “perquè tot va a l'estómac junt, i l'efecte global és molt més potent”.

I el fruit sec que pot aconseguir-ho és...

Després de parlar de tots aquests beneficis, del seu impacte en la salut mental, emocional i metabòlica, i del seu paper crucial dins d'una alimentació equilibrada, el doctor Estruch no deixa lloc a dubtes. El fruit sec al qual es refereix és el festuc. I no qualsevol: recomana consumir-lo amb pell (la “pelufeta”, com ell mateix diu), ja que conté components addicionals beneficiosos per a la microbiota intestinal i la digestió.

Així que ja ho saps: si estàs buscant una forma senzilla, natural i deliciosa de millorar la teva salut general, pot ser que la resposta estigui en quelcom tan petit —i poderós— com un grapat de festucs al dia.