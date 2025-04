Més del 40% de descompte: Lot de iogurts a Bonpreu i Esclat

La inflació i la pujada generalitzada de preus continuen sent una preocupació constant entre les famílies, especialment quan es tracta de productes essencials i saludables com els làctics. En aquest context, els supermercats estan intensificant les seves estratègies per atreure clients a través d'ofertes cada cop més agressives i atractives. Aquest tipus de promocions no només ofereixen un alleujament immediat per a la butxaca, sinó que permeten a les famílies mantenir una dieta equilibrada sense renunciar a productes de qualitat.

Una tendència destacada en els últims mesos és la recerca constant d'estalvi en articles de consum diari com iogurts, que representen una part essencial en la dieta de moltes llars catalanes. Segons estudis recents de consum, la despesa familiar en productes làctics s'ha incrementat notablement a causa de la preocupació creixent per mantenir una alimentació saludable. Per això, les cadenes de supermercats busquen respondre amb promocions que combinin estalvi i qualitat.

Iogurts al millor preu: una oportunitat a Bonpreu i Esclat

Bonpreu i Esclat han presentat recentment una promoció destacada en els seus establiments amb un descompte superior al 40 % en un lot estalvi de iogurts de marques reconegudes. Aquesta iniciativa està dissenyada especialment per satisfer la demanda creixent de productes làctics de qualitat a preus reduïts. Es tracta d'una oferta temporal, disponible per només 3,49 €, quan el seu preu habitual ronda els 6,07 €.

Aquest lot estalvi reuneix tres varietats diferents de iogurt, permetent als consumidors gaudir d'un assortiment variat i nutritiu. El pack inclou un Activia natural 0% de Danone, molt valorat per aquells que prefereixen reduir la ingesta de greixos i sucres sense renunciar al sabor. Aquest producte en particular està compost per quatre envasos individuals de 120 grams, conegut especialment per les seves propietats probiòtiques beneficioses per a la digestió.

A més, s'inclou un pack de natilles de vainilla Danet, un altre producte estrella del catàleg de Danone que resulta ideal per completar qualsevol postres o berenar. Aquest clàssic entre els consumidors té gran acceptació especialment entre el públic infantil, per la seva textura cremosa i sabor dolç, que aporta calci i vitamines essencials a la dieta. Es presenta en envasos individuals de 120 grams cadascun.

El lot es completa amb el iogurt grec natural de Danone, un producte altament nutritiu i cremós, amb una textura més densa i ric en proteïnes en comparació amb el iogurt tradicional. Aquest iogurt és especialment valorat per la seva versatilitat a la cuina, sent ideal per a esmorzars, berenars saludables o fins i tot com a base per a receptes més elaborades com salses per a amanides o cremes de postres.

| Bonpreu

Aposta per la qualitat sense sacrificar la butxaca

A més de l'evident benefici econòmic d'aquesta promoció, adquirir aquest tipus de lots permet planificar millor la compra setmanal i facilita l'organització familiar, reduint així els desaprofitaments alimentaris. Els supermercats Bonpreu i Esclat continuen destacant per adaptar-se a les demandes actuals del consumidor català, oferint productes d'alta qualitat nutricional a preus competitius.

Per aprofitar al màxim aquest pack estalvi, una opció recomanable i saludable seria utilitzar el iogurt grec per preparar un esmorzar complet barrejant-lo amb fruita fresca, civada i fruits secs. Un altre suggeriment gastronòmic seria usar les natilles com a base per a un senzill però deliciós postres, acompanyat d'unes galetes integrals esmicolades.

Sens dubte, promocions com aquesta estan marcant tendència al mercat, impulsant altres supermercats a competir amb preus més ajustats i ofertes més atractives. En definitiva, els consumidors són els grans beneficiats d'aquesta batalla per captar clients mitjançant descomptes i productes d'alta qualitat.

| XCatalunya, BonpreuEsclat, Africa Images

Aquesta promoció específica a Bonpreu i Esclat estarà vigent durant un temps limitat, així que aquells que busquin qualitat a bon preu hauran d'aprofitar aviat per abastir la seva nevera amb aquesta variada selecció de iogurts i productes làctics essencials.