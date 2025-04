L'avantatge per als clients de Banco Santander que molts estaven esperant

En un context on les entitats financeres busquen constantment enfortir la lleialtat dels seus clients, el Banco Santander ha implementat una estratègia que combina el món de les finances amb l'entreteniment. La recent aliança amb Jennifer Lopez per oferir una prevenda exclusiva d'entrades als seus clients és un clar exemple de com la banca moderna s'adapta a les tendències actuals per brindar valor afegit.​

Jennifer Lopez torna a Espanya amb la seva gira 'Up All Night Live In 2025'

Després de sis anys des de la seva última actuació a Espanya, Jennifer Lopez ha anunciat la seva esperada gira 'Up All Night Live In 2025'. L'artista novaiorquesa, coneguda per èxits com "On The Floor" i "Jenny From The Block", iniciarà el seu tour espanyol el 8 de juliol al Parc de Tafisa de Pontevedra. La gira continuarà per Cadis (10 de juliol), Màlaga (11 de juliol), Madrid (13 de juliol), Barcelona (15 de juliol) i finalmente Bilbao (16 de juliol). ​

| Banco Santander

Detalls de la prevenda exclusiva per a clients de Banco Santander

Banco Santander ha establert una col·laboració estratègica amb Jennifer Lopez per oferir als seus clients una prevenda exclusiva d'entrades per a aquests concerts. Els dies 14 i 15 d'abril, a partir de les 12:00 hores, els clients podran adquirir les seves entrades anticipadament a través de la plataforma santanderSmusic.com. La venda general s'obrirà el 16 d'abril a les 12:00 hores a enterticket.es.

Impacte de les col·laboracions entre bancs i la indústria de l'entreteniment

L'aliança entre Banco Santander i Jennifer Lopez reflecteix una tendència creixent en el sector financer: la creació d'associacions amb la indústria de l'entreteniment per oferir beneficis addicionals als clients. Aquestes col·laboracions no només enforteixen la relació banc-client, sinó que també posicionen l'entitat financera en un mercat competitiu, atraient segments demogràfics més joves i dinàmics.​

Aquest tipus d'iniciatives subratlla la importància de la innovació en la banca moderna, on la diferenciació a través d'experiències úniques es converteix en un factor clau per a la fidelització i captació de clients.​

La prevenda exclusiva d'entrades per a la gira de Jennifer Lopez és una mostra de com Banco Santander busca integrar l'entreteniment en la seva proposta de valor per als clients. Aquest enfocament no només enriqueix l'experiència del client, sinó que també reforça la imatge de l'entitat com una institució innovadora i centrada en les necessitats i preferències del seu públic.