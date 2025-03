El lot estalvi a Bonpreu i Esclat amb un dels menjars preferits dels nens

Quan pensem en els gustos culinaris infantils, és gairebé inevitable imaginar plats senzills, apetitosos i pràctics de preparar a casa. De totes les opcions que trobem a la taula, les hamburgueses casolanes destaquen per ser un d'aquests favorits que rarament deceben els petits de la família.

No en va, segons estudis recents de tendències de consum, prop del 70% de les llars amb nens inclouen hamburgueses en el seu menú setmanal. I precisament, els supermercats se n'han adonat.

En aquest context, Bonpreu i Esclat llancen una oferta especialment atractiva dirigida a les famílies que busquen qualitat, bon preu i una opció ràpida per preparar dinars i sopars. Fins al pròxim 31 de març, la cadena catalana ofereix un lot estalvi compost per ingredients bàsics per preparar hamburgueses casolanes de qualitat, amb un preu considerablement reduït respecte a la compra individual dels productes.

| BonpreuEsclat

Detalls de l'oferta: qualitat i estalvi

L'oferta del lot inclou una safata amb quatre unitats de burger meat de porc i vedella, per un pes total aproximat que permet elaborar quatre hamburgueses generoses. Aquest producte té un valor habitual a la botiga de 3,99 euros per safata. A aquest ingredient principal s'hi suma un paquet amb quatre panets rodons de Viena de la coneguda marca PA DEL BO, el preu habitual dels quals és de 1,59 euros.

En condicions normals, adquirir aquests dos productes per separat representaria una despesa de 5,58 euros. No obstant això, l'estratègia comercial del lot estalvi ofereix ambdós productes per tan sols 4,25 euros. Una reducció notable que pot influir directament en el pressupost mensual, especialment en llars amb nens, on cada euro compta en la cistella de la compra.

No es tracta només d'estalvi econòmic: Bonpreu i Esclat han apostat també per oferir productes de qualitat. La carn utilitzada en el burger meat és una barreja equilibrada entre porc i vedella, garantint un sabor agradable i una textura suau, adequada especialment al paladar infantil. Per la seva banda, el pa de Viena PA DEL BO es distingeix per la seva textura esponjosa i la seva capacitat per absorbir salses i sucs sense desfer-se, aportant aquest toc gourmet a un àpat quotidià.

| BonpreuEsclat

Un àpat versàtil i senzill per a tota la família

L'èxit d'aquesta promoció no rau únicament en l'estalvi econòmic. El seu punt fort resideix en la practicitat que representa per a les famílies que busquen rapidesa, sense renunciar al sabor o la qualitat nutricional. Una hamburguesa casolana, elaborada amb ingredients frescos i preparats al moment, pot resultar tan nutritiva com apetible, especialment si s'acompanya de vegetals frescos o formatges.

Per treure el màxim profit d'aquest lot, es recomana cuinar les hamburgueses en una paella o planxa calenta durant uns 3-4 minuts per cada costat, assegurant-se de segellar bé la carn i mantenir els seus sucs a l'interior.

Després, simplement col·locar la carn en els panets prèviament torrats lleugerament a la mateixa planxa per potenciar la seva textura. Afegir rodanxes de tomàquet fresc, enciam cruixent, formatge fos o salses saludables serà el complement perfecte per convertir un senzill àpat en un plat ple de sabor i nutrients.

L'oferta estarà vigent només fins al 31 de març, la qual cosa significa que aquells que vulguin aprofitar aquesta promoció hauran d'afanyar-se per beneficiar-se de l'estalvi proposat per Bonpreu i Esclat.

En definitiva, aquesta proposta dels supermercats catalans no només demostra que les hamburgueses continuen sent protagonistes a les taules familiars, sinó que també confirma com les cadenes d'alimentació estan cada vegada més atentes a les necessitats reals dels consumidors, apostant per lots atractius que combinen estalvi i qualitat sense comprometre el sabor que tant agrada als més petits de la casa.