Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Un home somrient assenyala cap al logotip de Lidl amb un fons d'una botiga Leroy Merlin.
Lidl deixa KO Leroy Merlin amb la seva última novetat per a la tornada a l'escola | Lidl, Leroy Merlin, Dean Drobot
Societat

Dijous arriba a Lidl el més buscat per a la tornada a l’escola: Leroy Merlin, K.O.

El supermercat alemany sorprèn amb un article pràctic i assequible per a la tornada a l'escola

Imatge de la redactora Aida Cristòfol
per Aida Cristòfol

La tornada a l'escola sempre porta amb si una llista interminable de compres. Des de motxilles i llibretes fins a petits articles que faciliten l'estudi a casa. Aquesta setmana, Lidl ha volgut avançar-se a les necessitats de famílies i estudiants amb un producte que promet convertir-se en un imprescindible.

El supermercat, conegut per les ofertes en productes per a la llar, ha preparat una novetat perquè les hores d'estudi siguin més còmodes i eficients. Amb un disseny pràctic i un preu molt ajustat, aquesta proposta té tots els ingredients per triomfar en el seu llançament.

Làmpada d’escriptori moderna amb llum LED encesa sobre una taula blanca al costat d’un quadern obert i dos llapis.
Lidl sorprèn amb una novetat que es convertirà en un imprescindible | Lidl

La làmpada ideal per a la tornada a l'escola que arriba ja a Lidl

La làmpada LED d'escriptori de la marca LIVARNO home es presenta com la gran aposta de Lidl per a aquesta temporada. Pensada per millorar la il·luminació en espais de treball o estudi, incorpora un braç flexible que permet orientar la llum de manera precisa.

El seu maneig és molt senzill gràcies a la funció tàctil. A més, compta amb un peu proveït d'una coixinera que protegeix la superfície de la taula, evitant ratllades o marques. Tot això amb un mòdul de leds de baix consum que emeten una llum blanca càlida, perfecta per llegir o treballar amb comoditat.

La làmpada es podrà trobar en dos colors, blanc i negre, adaptant-se així a diferents estils d'escriptori i decoració. Com a extra, incorpora una base amb il·luminació LED RGB, que permet ajustar el color de manera individual segons l'ambient o la preferència de l'usuari.

Làmpada d’escriptori moderna amb base negra i llums LED davant d’una botiga Lidl desenfocada
Lidl presenta una làmpada LED d'escriptori ideal per a la tornada a l'escola a Espanya | Lidl

Aquest detall li dona una personalització poc habitual en productes d'aquest preu. A més, pot resultar especialment atractiu per a joves estudiants o per a qui vol donar un toc original al seu espai de treball.

Un dels grans atractius d'aquest llançament és el seu preu. Per només 11,99 euros, estarà disponible a lidl.es a partir de dijous. Un cost molt per sota de models similars que es poden trobar en altres cadenes i botigues de bricolatge.

Un nou aliat per a estudiants

La làmpada LED d'escriptori no només està pensada per a infants i adolescents que tornen a les aules. També és una opció interessant per a adults que treballen des de casa i necessiten una il·luminació de qualitat. La seva mida compacta i el seu baix consum elèctric la converteixen en una compra pràctica i sostenible.

Amb aquesta proposta, Lidl reforça el seu posicionament en el mercat de productes per a la llar. A més, amb l'inici del curs a tocar, tot apunta que aquesta làmpada serà protagonista en moltes taules d'estudi i treball.

➡️ Societat