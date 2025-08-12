Dijous arriba a Lidl el més buscat per a la tornada a l’escola: Leroy Merlin, K.O.

La tornada a l'escola sempre porta amb si una llista interminable de compres. Des de motxilles i llibretes fins a petits articles que faciliten l'estudi a casa. Aquesta setmana, Lidl ha volgut avançar-se a les necessitats de famílies i estudiants amb un producte que promet convertir-se en un imprescindible.
El supermercat, conegut per les ofertes en productes per a la llar, ha preparat una novetat perquè les hores d'estudi siguin més còmodes i eficients. Amb un disseny pràctic i un preu molt ajustat, aquesta proposta té tots els ingredients per triomfar en el seu llançament.
La làmpada ideal per a la tornada a l'escola que arriba ja a Lidl
La làmpada LED d'escriptori de la marca LIVARNO home es presenta com la gran aposta de Lidl per a aquesta temporada. Pensada per millorar la il·luminació en espais de treball o estudi, incorpora un braç flexible que permet orientar la llum de manera precisa.
El seu maneig és molt senzill gràcies a la funció tàctil. A més, compta amb un peu proveït d'una coixinera que protegeix la superfície de la taula, evitant ratllades o marques. Tot això amb un mòdul de leds de baix consum que emeten una llum blanca càlida, perfecta per llegir o treballar amb comoditat.
La làmpada es podrà trobar en dos colors, blanc i negre, adaptant-se així a diferents estils d'escriptori i decoració. Com a extra, incorpora una base amb il·luminació LED RGB, que permet ajustar el color de manera individual segons l'ambient o la preferència de l'usuari.
Aquest detall li dona una personalització poc habitual en productes d'aquest preu. A més, pot resultar especialment atractiu per a joves estudiants o per a qui vol donar un toc original al seu espai de treball.
Un dels grans atractius d'aquest llançament és el seu preu. Per només 11,99 euros, estarà disponible a lidl.es a partir de dijous. Un cost molt per sota de models similars que es poden trobar en altres cadenes i botigues de bricolatge.
Un nou aliat per a estudiants
La làmpada LED d'escriptori no només està pensada per a infants i adolescents que tornen a les aules. També és una opció interessant per a adults que treballen des de casa i necessiten una il·luminació de qualitat. La seva mida compacta i el seu baix consum elèctric la converteixen en una compra pràctica i sostenible.
Amb aquesta proposta, Lidl reforça el seu posicionament en el mercat de productes per a la llar. A més, amb l'inici del curs a tocar, tot apunta que aquesta làmpada serà protagonista en moltes taules d'estudi i treball.