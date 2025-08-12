Este jueves llega a Lidl lo más buscado para la vuelta al cole: Leroy Merlin, K.O.

La vuelta al cole siempre trae consigo una lista interminable de compras. Desde mochilas y libretas hasta pequeños artículos que facilitan el estudio en casa. Esta semana, Lidl ha querido adelantarse a las necesidades de familias y estudiantes con un producto que promete convertirse en un imprescindible.

El supermercado alemán, conocido por sus ofertas en productos para el hogar, ha preparado una novedad pensada para que las horas de estudio sean más cómodas y eficientes. Con un diseño práctico y un precio muy ajustado, esta propuesta tiene todos los ingredientes para triunfar en su lanzamiento.

| Lidl

La lámpara ideal para la vuelta al cole que llega ya a Lidl

La lámpara LED de escritorio de la marca LIVARNO home se presenta como la gran apuesta de Lidl para esta temporada. Pensada para mejorar la iluminación en espacios de trabajo o estudio, incorpora un brazo flexible que permite orientar la luz de forma precisa.

Su manejo es muy sencillo gracias a la función táctil. Además, cuenta con un pie provisto de una almohadilla que protege la superficie de la mesa, evitando rayaduras o marcas. Todo ello con un módulo de ledes de bajo consumo que emiten una luz blanca cálida, perfecta para leer o trabajar con comodidad.

La lámpara se podrá encontrar en dos colores, blanco y negro, adaptándose así a distintos estilos de escritorio y decoración. Como extra, incorpora una base con iluminación LED RGB, que permite ajustar el color de manera individual según el ambiente o la preferencia del usuario.

| Lidl

Esto añade un punto de personalización poco habitual en productos de este precio. Además, puede resultar especialmente atractivo para jóvenes estudiantes o para quienes quieren dar un toque original a su espacio de trabajo.

Uno de los grandes atractivos de este lanzamiento es su precio. Por solo 11,99 euros, estará disponible en lidl.es a partir del jueves. Un coste muy por debajo de modelos similares que se pueden encontrar en otras cadenas y tiendas de bricolaje.

Un nuevo aliado para estudiantes

La lámpara LED de escritorio no solo está pensada para niños y adolescentes que regresan a las aulas. También es una opción interesante para adultos que trabajan desde casa y necesitan una iluminación de calidad. Su tamaño compacto y su bajo consumo eléctrico la convierten en una compra práctica y sostenible.

Con esta propuesta, Lidl refuerza su posicionamiento en el mercado de productos para el hogar. Con el inicio del curso a la vuelta de la esquina, todo apunta a que esta lámpara será protagonista en muchas mesas de estudio.