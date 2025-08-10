Incendi brutal en una nau industrial: Més de 20 dotacions i una carretera tallada

Una imponent columna de fum negre, visible des de diversos quilòmetres a la rodona, ha trencat la tranquil·litat de la tarda d'aquest diumenge, sembrant l'alarma entre els veïns i conductors que transitaven per la zona.
El que semblava una tarda plàcida s'ha transformat en un escenari d'emergència, amb l'incessant udol de les sirenes trencant el silenci i un operatiu de grans dimensions desplegat per combatre un foc d'una virulència extraordinària.
L'epicentre de l'emergència s'ha localitzat en un polígon industrial de Lleida. L'avís als serveis d'emergències s'ha registrat a les 16:16 hores, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.
El foc, per causes que encara s'estan investigant, s'ha originat a l'exterior d'una nau industrial, afectant una gran acumulació de material divers, fet que ha provocat la densa i tòxica fumera que s'ha convertit en la protagonista indesitjada de la jornada.
Un desplegament massiu per controlar les flames
La magnitud de l'incendi ha obligat a mobilitzar un ampli dispositiu d'extinció. En un primer moment, els Bombers de la Generalitat han desplaçat catorze dotacions terrestres i una unitat de mitjans aeris (MAER) per fer front a la virulència de les flames. Tanmateix, la ràpida propagació i la complexitat dels treballs han obligat a reforçar l'operatiu, que ha arribat a superar la vintena de dotacions en les hores de màxima intensitat.
Els efectius treballen a contrarellotge en un entorn complicat. Els incendis industrials presenten un desafiament particular a causa de la naturalesa dels materials que solen albergar.
Plàstics, palets, productes químics i altres components de fàcil combustió no només alimenten el foc amb rapidesa, sinó que també generen gasos tòxics que suposen un risc afegit per als equips d'intervenció i el medi ambient. L'objectiu principal dels bombers s'ha centrat a contenir el perímetre de l'incendi per evitar que les flames es propaguessin a les naus veïnes, un risc molt elevat en els compactes polígons industrials.
El caos circulatori: la N-240, tallada completament
Una de les conseqüències més immediates i disruptives de l'incendi ha estat l'impacte directe sobre la mobilitat. La densa fumera, que reduïa dràsticament la visibilitat i suposava un perill per a la seguretat viària, ha obligat el Servei Català de Trànsit (SCT) a prendre una decisió dràstica: el tall total de la carretera N-240 a l'altura de Lleida, concretament a l'altura del punt quilomètric 87, lloc del sinistre.
L'aturada de la circulació s'ha efectuat en tots dos sentits de la marxa, generant un notable caos circulatori en una via que és fonamental per a la connexió de la província.
Centenars de conductors s'han vist sorpresos pel tall, havent de buscar rutes alternatives i patint importants retencions en ple diumenge a la tarda, una franja horària habitualment concorreguda pels retorns del cap de setmana. Les autoritats han treballat per desviar el trànsit i minimitzar les afectacions, tot i que la situació ha posat de manifest la vulnerabilitat de les principals artèries de comunicació davant imprevistos d'aquesta magnitud.