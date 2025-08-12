Aterra a Mercadona el dolç que soluciona tots els teus berenars: s'esgotarà

Mercadona torna a sorprendre els seus clients amb una proposta pensada per als amants del dolç. I és que la cadena de supermercats ja compta amb un nou caprici que promet conquerir més d'un. Un mos perfecte per acompanyar el cafè de mitja tarda o per improvisar un berenar ràpid i saborós
El nou producte es presenta amb un preu tan baix que resulta difícil no incloure'l al cistell de la compra. Amb menys de 30 cèntims és possible gaudir d'un dolç acabat d'incorporar a la secció de brioixeria. I que està cridat a convertir-se en un bàsic per a qualsevol moment del dia
El nou dolç que triomfa a Mercadona
Es tracta del full farcit de crema de cacau de la marca Hacendado, en format individual de 51 grams. El seu preu, 0,28 euros, el converteix en una de les opcions més econòmiques de la secció de brioixeria del supermercat
El full té un exterior daurat i cruixent, mentre que a l'interior amaga una crema de cacau suau i amb un gust intens. Aquesta combinació fa que sigui ideal tant per prendre sol com acompanyat d'una beguda calenta o un suc fresc
Tot i que l'hora del berenar és el moment en què més se'n gaudeix, aquest full pot servir també com a esmorzar ràpid o com a un aperitiu entre hores. El seu format individual facilita que es pugui portar a la bossa o a la motxilla, a punt per gaudir-ne a qualsevol lloc
Molts clients ja l'han tastat i en destaquen l'equilibri entre la textura lleugera del full i el farcit generós de cacau. A més, com que no requereix refrigeració, és perfecte per tenir sempre a casa com a recurs per a un antull dolç
L'aposta de Mercadona per ampliar la seva brioixeria
L'arribada d'aquest full farcit de crema de cacau reforça l'estratègia de Mercadona de diversificar la seva oferta en brioixeria i rebosteria. En els darrers mesos, la cadena ha introduït diferents referències que busquen combinar gust, comoditat i preu competitiu
La marca Hacendado, reconeguda per la seva presència en múltiples categories de producte, manté el protagonisme en aquest tipus de llançaments. L'objectiu és oferir opcions accessibles que cobreixin des d'esmorzars familiars fins a berenars improvisats
Ara que els consumidors valoren tant el gust com l'estalvi, el full farcit de crema de cacau de Mercadona sembla tenir tots els ingredients per ser un èxit a Espanya. Un producte senzill, assequible i perfecte per convertir qualsevol berenar en un moment especial