Lidl anuncia diverses novetats a Catalunya

per Pol Nadal

Lidl continua enfortint el seu model de creixement sostenible a Catalunya amb la inauguració de quatre punts de venda durant el segon semestre de l'any. Aquesta estratègia es complementa amb l'avenç dels treballs finals de la seva futura plataforma logística a Martorell (Barcelona), destinada a reforçar la seva capacitat operativa al nord-est de la península.

Ambdues iniciatives reflecteixen el ferm compromís de la companyia amb el desenvolupament econòmic, l'ocupació de qualitat i la sostenibilitat al territori.

Després de l'obertura a l'abril de la seva primera botiga a l'Ametlla de Mar (Carretera TV-3025), Lidl preveu obrir pròximament nous establiments a Barcelona (C/Gran de La Sagrera, 40) i L'Hospitalet de Llobregat (C/Riera Blanca, 60), creant nous llocs de treball estables i de qualitat. A més, reobrirà els seus establiments a Vic (Ctra. de la Guixa) i Manresa (Avda. Dolors, 5-11) després de ser modernitzats i ampliats per oferir una millor experiència als clients.

| Lidl, Viktor Gladkov, XCatalunya

Aquestes obertures es caracteritzen per incorporar els últims avenços en eficiència energètica, accessibilitat i disseny sostenible. Amb elles, Lidl reforça la seva xarxa a Catalunya, que ja supera els 125 establiments, i avança en el seu propòsit d'estar cada cop més a prop del consumidor català, apostant per una expansió capil·lar, sostenible i a llarg termini.

2024, un abans i un després

Lidl ha inaugurat 3 botigues a Catalunya i un magatzem a Constantí. En l'últim any, la companyia ha reforçat la seva presència a Catalunya amb la inauguració de 3 nous establiments a les províncies de Barcelona, Girona i Lleida —concretament a Sant Joan Despí (Av. de Barcelona, 41), Ripoll (Ctra. C-17) i Lleida (Av. Alcalde Porqueres, 111)—, destinant una inversió superior a 16,5 milions d'euros i generant 50 nous llocs de treball.

El 2024 també destaca la posada en marxa d'un centre logístic a Constantí (Tarragona), l'obertura del qual s'emmarca en la decidida aposta de la cadena de supermercats per continuar creixent al territori.

| Lidl, Getty Images Signature, XCatalunya

Martorell, l'aposta logística més ambiciosa de Lidl a Espanya

A més, Lidl avança en el desenvolupament de la seva futura plataforma logística a Martorell (Barcelona), una instal·lació estratègica que compta amb una superfície de 66.000 m² i 144 molls de càrrega. Es tracta de la major inversió realitzada per la companyia en aquest àmbit des que va arribar a Espanya fa més de 30 anys.

Amb una inversió de 140 milions d'euros, aquest nou magatzem complementarà el que Lidl ja opera a Montcada i Reixac i el de Constantí (Tarragona) —que va inaugurar l'any passat— i permetrà a la companyia millorar la seva capacitat de distribució a Catalunya i a la resta del país, generant ocupació i dinamitzant el teixit logístic i industrial català.

Impacte en l'ocupació i l'economia local

Actualment, Lidl compta amb més de 125 establiments a Catalunya i dues plataformes logístiques ubicades a Montcada i Reixac (Barcelona) —on també es troba la seva seu central— i a Constantí (Tarragona), generant més de 3.900 llocs de treball directes a Catalunya.

| Lidl, XCatalunya, PeopleImages

En conjunt, l'activitat de Lidl a Catalunya té un impacte significatiu en l'economia territorial, contribuint amb aproximadament 1.400 milions d'euros al PIB anual (equivalent al 0,55% del total). A més, la companyia impulsa la creació de prop de 28.000 llocs de treball anuals —entre ocupació directa, indirecta i induïda—, la qual cosa representa el 0,74% de l'ocupació total a la comunitat, segons dades de la consultora independent PwC.

El compromís de Lidl amb el país

Des de la seva responsabilitat com a gran empresa, Lidl treballa més que mai per reforçar el seu compromís amb Espanya i contribuir de manera decisiva al desenvolupament econòmic i social del país. En aquest sentit, la companyia continua generant valor compartit a tot el territori a través de l'obertura de noves botigues i plataformes logístiques, la creació d'ocupació estable i de qualitat, i la compra de producte nacional –impulsant i internacionalitzant els negocis dels seus proveïdors–.

Tot això estant a prop de col·lectius vulnerables amb projectes que permeten millorar les seves vides i sense renunciar a la sostenibilitat com a factor clau en tota la seva activitat, per oferir sempre la millor relació qualitat-preu als seus clients

Més sobre Lidl

Lidl és una cadena de distribució alimentària amb presència des de fa 30 anys a Espanya, on gràcies a la creixent confiança dels seus clients ja és el tercer operador del sector per quota de mercat. Avui dia, l'empresa compta amb una xarxa de més de 700 botigues i 13 plataformes logístiques i amb una plantilla de més de 18.500 persones. Lidl també col·labora estretament amb uns 900 proveïdors nacionals als quals ja compra producte per valor de més de 7.400 M€ anuals, exportant-ne més de la meitat.

| Getty Images, Lidl, XCatalunya

Lidl Supermercats és la filial a Espanya de l'alemanya Lidl Stiftung, companyia integrada al seu torn en el Grup Schwarz, el quart operador mundial en l'àmbit de la distribució alimentària. Actualment, Lidl com a grup és la cadena de supermercats líder a Europa i està present en una trentena de països, amb una estructura de més de 12.350 establiments, més de 220 centres logístics i amb un equip de més de 375.000 persones, guiat pels valors de rendiment, respecte, confiança, humilitat i pertinença.