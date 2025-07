Forta aposta de Lidl pel mercat català: Les fruites que podràs trobar

Lidl reforça el seu compromís amb el producte i els proveïdors espanyols amb unes previsions de compra superiors a les 280.000 tones de fruita d'estiu per a aquesta campanya 2025 (un increment del 8% respecte a la campanya anterior), de les quals 32.400 tones corresponen a Catalunya. S'hi inclou una àmplia varietat de fruites de pinyol —com ara albercocs, cireres, préssecs, nectarines, paraguaians i platerines— així com melons i síndries.

Amb aquesta operació, la cadena de supermercats consolida la seva posició com a principal client de l'horta espanyola, enfortint el seu paper com a motor de desenvolupament del sector agrícola nacional. La major part d'aquesta producció es concentra en regions clau com Múrcia (111.000 tones) i Andalusia (89.500 tones), seguides de Catalunya (32.400) i Aragó (15.300).

En aquestes zones, Lidl manté relacions sòlides i estables amb més de 70 proveïdors locals de fruita d'estiu, més de 15 dels quals fa més de 20 anys que col·laboren amb la companyia, una mostra del compromís de Lidl amb aliances a llarg termini dins del sector agrícola espanyol. Exporta 8 de cada 10 fruites d'estiu que compra al país Lidl consolida el seu paper com a plataforma estratègica per al creixement del sector agrícola nacional, exportant 8 de cada 10 fruites d'estiu adquirides a Espanya —el 83% del total— a la seva xarxa de botigues a més de 30 països.

Principals destinacions exportadores

Entre les destinacions principals hi ha Alemanya, França, el Regne Unit i Polònia. Aquesta capacitat exportadora no només reforça la presència del producte espanyol a Europa, sinó que també genera oportunitats de creixement per a milers d'agricultors i cooperatives locals, convertint Lidl en una plataforma clau per a la internacionalització del producte espanyol.

En els darrers cinc anys, Lidl ha invertit més de 1.600 milions d'euros en la compra de fruita d'estiu a Espanya, reafirmant així la seva aposta per la producció nacional. Aquesta inversió s'emmarca dins d'una estratègia més àmplia de suport al sector agroalimentari, que li permet adquirir anualment més d'1,8 milions de tones de fruita i verdura de proximitat.

Compromís continu amb la qualitat i la sostenibilitat “Ser la primera opció per als nostres clients implica un ferm compromís amb la qualitat, la sostenibilitat, així com amb el producte i els proveïdors nacionals. A Lidl fa més de 20 anys que construïm relacions de confiança amb molts agricultors espanyols, cosa que ens permet oferir fruita d'estiu d'origen nacional amb la millor relació qualitat-preu, tant a les nostres botigues a Espanya com a la nostra xarxa de punts de venda a més de 30 països d'Europa, impulsant així la ‘Marca Espanya’ i el sector agroalimentari del país”.

Aquestes són les declaracions del director general Comercial i de Compres de Lidl Espanya, Carlos González-Vilardell. En aquest sentit, des del maig de 2025, Lidl és el primer i únic supermercat espanyol que obté el certificat AENOR “Compromís amb la qualitat de fruita i verdura” per al seu assortiment complet de fruites i verdures, que inclou unes 140 referències.

Aquest segell reconeix, entre altres compromisos, la renúncia a l'ús de transport aeri per al subministrament de fruita i verdura, la presència diària de referències BIO a botiga i la garantia que més del 90% dels seus proveïdors disposen de sistemes de cultiu sostenible certificats, amb l'objectiu d'arribar al 100% aviat. A més, el conjunt de proveïdors nacionals de fruita d'estiu de la companyia compta amb la certificació Global G.A.P., que acredita —de manera pionera al sector— la implementació de bones pràctiques agrícoles enfocades a promoure la biodiversitat en la producció hortofructícola.

El comprador més gran de fruita i verdura d'Espanya Amb una xarxa de més de 700 botigues a la península, Lidl referma el seu compromís amb una oferta de productes frescos, de proximitat i amb la millor relació qualitat-preu, apostant per un model més sostenible per al sector agroalimentari espanyol. Aquesta iniciativa anunciada avui s'emmarca dins la política de compres de Lidl, que el 2023 va destinar uns 7.400 milions d'euros a l'adquisició de producte espanyol a uns 900 proveïdors nacionals, exportant més de la meitat a una trentena de països.

Destaquen especialment les compres de fruites i hortalisses d'origen nacional, que el 2024 van superar els 3.300 milions d'euros, fet que consolida Lidl com el principal comprador de l'horta espanyola.