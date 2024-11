Confirmat: El nombre de treballadors afectats per un ERO en una empresa catalana

Els Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) impacten negativament els treballadors en generar incertesa laboral i econòmica. Quan una empresa decideix aplicar un ERO, ja sigui d'extinció, de suspensió o de reducció de jornada, els treballadors enfronten una pèrdua d'estabilitat.

En el cas d'un ERO d'extinció, els empleats afectats perden la feina, cosa que implica enfrontar una recerca de feina en un mercat laboral moltes vegades molt complicat. Aquests tipus d'acomiadaments col·lectius poden afectar no només la situació econòmica de les famílies, sinó també la salut mental dels treballadors, que experimenten alts nivells d'estrès i d'inseguretat.

A més, els ERO acostumen a anar acompanyats d'una reducció dels drets laborals i socials dels treballadors. En molts casos, les indemnitzacions que reben són menors a les expectatives i estan subjectes a negociacions que no sempre beneficien els empleats.

Els treballadors afectats

L'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) de Freshly Cosmetics afectarà 52 empleats del centre de treball de Reus. D'aquesta manera, la reestructuració de personal repercutirà al 18% de la plantilla que treballa a les oficines del Freshly Park.

El comitè de representació dels diferents treballadors, per part seva, ja s'ha reunit amb la companyia per assegurar un procés de sortida "respectuós i de suport". Així mateix, es va oferir un permís retribuït a totes les persones que es podrien veure implicades en aquest procés.

Segons ha anunciat la companyia en un comunicat, la reestructuració respon a raons "econòmiques i organitzatives". En un context de baixada del comerç econòmic aquest 2023 i s'inclou en un nou pla estratègic a cinc anys.

Semblant al cas de MásOrange

Fa ja dos mesos que MásOrange va anunciar l'ERO que afectaria l'empresa a Catalunya. En total, l'Expedient de Regulació d'Ocupació va involucrar un total del 15% de la plantilla activa a Catalunya. Com és normal, el cas va generar unes grans tensions i discussions amb els diferents sindicats, com és el cas del CCOO.

La companyia tenia un total de 241 treballadors a Catalunya, dels quals un 15% es veurien afectats. Tot i això, els sindicats no estaven d'acord amb aquesta decisió de l'empresa multinacional, per la qual cosa van arribar a parlar de mobilitzar-se en contra si les negociacions no avançaven. Tot i això, no van aconseguir sortir satisfets de la negociació.

Fa poques setmanes, la mateixa empresa va arribar a un acord amb els sindicats de UGT i Fetico. Per a un ERO que finalment va afectar 650 empleats de la multinacional. Tot i això, el CCOO es va desmarcar d'aquestes negociacions en veure que no complien les seves condicions, amb unes compensacions econòmiques pactades que no van ser molt ben rebudes.