Sóc advocat i t'explico què has de fer si pateixes discriminació laboral

La discriminació laboral és injusta i afecta el teu benestar i desenvolupament professional. Si creus que et discriminen a la teva feina a Espanya, és essencial conèixer els teus drets i saber com actuar.

Identifica clarament les situacions de discriminació. Aquestes poden ser tracte desfavorable, impediment per a ascensos o formació, comentaris ofensius, diferències salarials injustificades o acomiadaments sense causa legítima. No oblidis documentar cada incident: anota dates, hores, persones involucrades i recopila evidències com ara correus electrònics o missatges.

A continuació, comunica el problema al teu ocupador o al departament de recursos humans. Expressa les teves inquietuds de manera clara i respectuosa, preferiblement per escrit. Guarda còpia de totes les comunicacions. Moltes empreses tenen protocols per abordar i resoldre aquests casos. És possible que prenguin mesures correctives.

Si la situació no millora, acudiu als representants dels treballadors o al comitè d'empresa. Ells poden oferir suport i assessorament. En alguns casos, intervindran entre tu i la direcció per buscar una solució.

Mesures legals

La via judicial és la darrera que has de prendre. Primer has d'intentar solucionar-ho per mitjà del diàleg i per mitjà de la mediació. Si no hi ha més remei, sí aconseguir la via legal. Consulta amb un advocat especialitzat en dret laboral. Un professional us orientarà sobre les opcions legals disponibles. T'ajudarà a fer una possible reclamació. A Espanya, la llei prohibeix la discriminació laboral. Hi ha mecanismes legals per protegir-te.

| Canva Pro, XCatalunya

Pots presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Aquest organisme investigarà els fets i, si detecta irregularitats, sancionarà l'empresa i exigirà mesures correctives. La denúncia és gratuïta i confidencial.

Una altra opció és interposar una demanda judicial per vulneració de drets fonamentals. Has d'acudir al Jutjat Social respectant els terminis intentant que no caduqui cap acció. Per exemple, reclamar un acomiadament improcedent són 20 dies hàbils i una reclamació de quantitat un any.

Durant el procés judicial, has d'aportar proves que donen suport a la teva reclamació. Per això és crucial haver documentat tot des del principi com dèiem més amunt: mails, converses, etc.

El jutge decidirà i podrà prendre diverses mesures

La primera opció és el cessament immediat de les conductes discriminatòries. En segon lloc, pot considerar la readmissió al teu lloc si vas ser acomiadat injustament. En tercer lloc, el jutge pot acordar el pagament d'indemnitzacions per danys i perjudicis. En quart lloc, el jutge pot establir la implementació de polítiques internes per prevenir discriminacions futures.

El principal consell és no prendre decisions precipitades, com abandonar el teu lloc sense assessorament legal, ja que podries perdre drets laborals i econòmics. Així mateix, també t'aconsellem que no responguis a la discriminació amb conductes inadequades, ja que aquestes poden ser utilitzades en contra teva.