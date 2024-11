L'únic requisit de CaixaBank per demorar el pagament de la hipoteca durant 12 mesos

Moltes entitats financeres han implementat diverses ajudes per alleujar la càrrega econòmica dels afectats per la recent DANA que ha causat estralls a diverses regions d'Espanya, especialment a la Comunitat Valenciana. Aquestes iniciatives tenen com a objectiu facilitar la recuperació econòmica dels qui han patit pèrdues materials i danys a les seves propietats. Entre les mesures més destacades, CaixaBank ha anunciat una moratòria en el pagament de crèdits, incloent-hi hipoteques, per ajudar els seus clients a enfrontar aquesta situació sense un pes financer afegit a curt termini.

CaixaBank ha llançat una moratòria que permet als afectats posposar el pagament de les hipoteques fins a un màxim de dotze mesos. Aquesta mesura està dissenyada per donar un respir financer als que es troben en una situació complicada a causa dels danys causats pel temporal. Els primers tres mesos de la moratòria ofereixen una carència total, és a dir, durant aquest període els clients no hauran de fer cap pagament de la seva hipoteca. Això permet als afectats concentrar els seus recursos en la reparació i recuperació de casa i béns.

Després d'aquests tres mesos inicials, CaixaBank ha establert que els nou mesos restants de la moratòria només requeriran el pagament dels interessos, sense que calgui amortitzar el capital. Això significa que, durant un any, els afectats podran reduir de manera significativa el desemborsament mensual relacionat amb la seva hipoteca, cosa que representa un alleugeriment per a moltes famílies que han d'assumir despeses imprevistes derivades de la DANA.

L'únic requisit per accedir a aquesta moratòria de dotze mesos és que els sol·licitants han de demostrar que han estat afectats pel temporal. CaixaBank ha establert un protocol àgil i senzill per verificar aquesta situació, i ha facilitat el procés perquè els clients puguin accedir a l'ajuda sense complicacions. L'entitat ha indicat que les oficines estan preparades per oferir orientació i assistència als interessats en aquesta mesura, i ha habilitat un telèfon exclusiu (900 40 40 90) per atendre les consultes relacionades.

| CaixaBank

A més de la moratòria hipotecària, CaixaBank ha engegat altres mesures de suport per als seus clients. Una és una línia de finançament al 0% destinada a anticipar els ajuts d'emergència que estan sent gestionats pel govern. Aquest crèdit permet als particulars, autònoms i petites empreses disposar de recursos immediats per fer front a les necessitats més urgents, mentre esperen que s'alliberin els fons oficials. També, l'entitat ha desplegat oficines mòbils a les zones més afectades per assegurar que tots els clients puguin accedir als serveis financers necessaris, fins i tot en àrees on la infraestructura ha estat greument danyada.

CaixaBank, a més, ha suprimit les comissions en les retirades d'efectiu a les zones afectades i ha permès als clients tenir accés als seus diners sense càrrecs addicionals. També ha activat la renovació automàtica dels venciments a les línies de crèdit circulant, oferint així més flexibilitat a les pimes i autònoms perquè puguin reorganitzar les seves finances en aquests moments complicats.

A la Comunitat Valenciana, especialment a València, CaixaBank compta amb una base de clients significativa, molts dels quals han estat afectats pels efectes devastadors de la DANA. La resposta ràpida de l'entitat, oferint aquestes solucions financeres, ha estat ben rebuda per la comunitat i representa un suport essencial per a aquells que enfronten el desafiament de reconstruir les seves vides i negocis després del temporal.