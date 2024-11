Confirmado: El número de trabajadores afectados por un ERE en una conocida empresa

Los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) impactan negativamente en los trabajadores al generar incertidumbre laboral y económica. Cuando una empresa decide aplicar un ERE, ya sea de extinción, suspensión o reducción de jornada, los trabajadores enfrentan una pérdida de estabilidad.

En el caso de un ERE de extinción, los empleados afectados pierden su trabajo, lo cual implica enfrentar una búsqueda de empleo en un mercado laboral muchas veces muy complicado. Este tipo de despidos colectivos puede afectar no solo la situación económica de las familias, sino también la salud mental de los trabajadores, que experimentan altos niveles de estrés e inseguridad.

Además, los ERE suelen ir acompañados de una reducción de los derechos laborales y sociales de los trabajadores. En muchos casos, las indemnizaciones que reciben son menores a las expectativas y están sujetas a negociaciones que no siempre benefician a los empleados.

Los trabajadores afectados

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Freshly Cosmetics afectará a 52 empleados del centro de trabajo de Reus. De esta forma, la reestructuración de personal repercutirá en el 18% de la plantilla que trabaja en las oficinas del Freshly Park.

| ACN

El comité de representación de los distintos trabajadores, por su parte, ya se ha reunido con la compañía para asegurar un proceso de salida "respetuoso y de apoyo". Asimismo, se ofreció un permiso retribuido a todas las personas que podrían verse implicadas en este proceso.

Según ha anunciado la compañía en un comunicado, la reestructuración responde a razones "económicas y organizativas". En un contexto de "bajón" del comercio económico este 2023 y se incluye en un nuevo plan estratégico a cinco años.

Parecido al caso de MásOrange

Hace ya cosa de dos meses que MásOrange anunció el ERE que afectaría a la empresa en Catalunya. En total, el Expediente de Regulación de Empleo involucró a un total del 15% de la plantilla activa en Catalunya. Como es normal, el caso generó unas grandes tensiones y discusiones con los distintos sindicatos, como es el caso del CCOO.

La compañía tenía un total de 241 trabajadores en Catalunya, de los cuales un 15% iban a verse afectados. No obstante, los sindicatos no estaban de acuerdo con esta decisión de la empresa multinacional, por lo que llegaron a hablar de movilizarse en su contra si las negociaciones no avanzaban. No obstante, no consiguieron salir satisfechos de la negociación.

Hace pocas semanas, la misma empresa llegó a un acuerdo con los sindicatos de la UGT y Fetico. Para un ERE que finalmente afectó a 650 empleados de la multinacional. No obstante, el CCOO se desmarcó de estas negociaciones al ver que no cumplían con sus condiciones, con unas compensaciones económicas pactadas que no fueron muy bien recibidas.