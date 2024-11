El cheescake més surrealista de la xarxa... i a alguns els agrada

El pastís de formatge és un clàssic a la rebosteria que ha conquerit paladars a tot el món per la seva textura cremosa i el seu sabor equilibrat entre dolç i àcid. Aquestes postres s'han reinventat en innombrables versions al llarg dels segles, convertint-se en un favorit tant en receptes casolanes com en restaurants d'alta cuina.

Per a mostra, un botó. O, millor dit, la nova recepta que està circulant per xarxes. I és una cosa surrealista, ja que combina dos elements que, de primeres, sempre hem concebut per separat. Vols conèixer de què es tracta?

Pastís de formatge... de palmeres?

L'usuari d'X "No us agrada res" ha compartit recentment la recepta d'un pastís de formatge, l'ingredient principal del qual són les clàssiques palmeretes. En efecte, el dolç de pasta de full i sucre, serveix com a base per fer un pastís de formatge. I les reaccions no s'han fet esperar, ja que hi ha gent que està entusiasmada amb aquesta barreja, si més no, curiosa.

La versió tradicional del pastís de formatge combina ingredients senzills: formatge crema, sucre, ous i nata, tot sobre una base de galetes triturades amb mantega. La seva preparació és relativament fàcil, cosa que la fa perfecta per als qui s'inicien a la rebosteria. La base de galetes, generalment de tipus digestiva, es compacta al fons del motlle per oferir un contrast cruixent amb la suavitat del farciment.

Secret de la cheesecake

El secret d'un bon pastís de formatge rau en la cocció. Alguns opten per enfornar-la a baixa temperatura, cosa que dóna com a resultat una textura ferma però sedosa. Altres prefereixen evitar el forn, apostant per una versió "sense coure".

Aquí, la barreja se solidifica a la nevera gràcies a la gelatina o al propi formatge. En tots dos casos, el resultat és deliciós i adaptable als gustos personals.

| @cristipedroche

Versions populars arreu del món

Una de les versions més famoses és el pastís de formatge estil New York, conegut per la seva cremositat i el seu sabor intens de formatge. Aquesta recepta s'enforna lentament i se serveix generalment sense cobertura o amb un toc de melmelada de fruits vermells.

A Espanya, destaca el pastís de formatge a l'estil La Viña, originari de Sant Sebastià. Aquesta variant, amb la superfície lleugerament cremada i el seu interior gairebé líquid, ha guanyat popularitat internacional gràcies a la seva sorprenent textura i sabor.

D'altra banda, el pastís de formatge japonès ofereix una experiència completament diferent. És lleugera, airejada i gairebé similar a un soufflé, a causa de la merenga que s'incorpora a la seva preparació.

| Getty Images, Premyuda Yospim

Innovacions i sabors moderns

El pastís de formatge és tan versàtil que permet tota mena de personalitzacions. Algunes receptes incorporen xocolata blanca o negra, mentre que altres afegeixen sabors fruiters com mango, llimona o maracujà. Fins i tot s'han creat versions salades, ideals com a entrant, que combinen formatges com el gorgonzola o el cabrals amb una base de fruita seca.

Aquestes postres, que combina senzillesa i elegància, segueixen evolucionant. Cada recepta aporta el seu toc únic, però totes comparteixen el mateix esperit: fer de cada mossegada una experiència inoblidable.