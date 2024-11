Anunci urgent de Caixabank als seus clients després de circular un rumor per xarxes

per Sergi Guillén

CaixaBank és una de les entitats bancàries més importants a Espanya; la seva àmplia xarxa de clients abasta tot el territori nacional. Ofereixen serveis financers diversificats, des de comptes corrents fins a productes d'inversió i d'estalvi. La seva capacitat d'adaptació a noves normatives els posiciona com un referent en innovació bancària.

Els últims dies, CaixaBank s'ha vist al centre d'una polèmica a les xarxes socials. Un rumor afirmava que començarien a cobrar 6 euros per cada transferència bancària. Això va generar una allau de crítiques en fòrums i comentaris en plataformes com X (Twitter).

Tot i això, l'entitat no va trigar a reaccionar per aclarir aquesta situació i tranquil·litzar els seus clients. La polèmica va sorgir a causa de l'adaptació de CaixaBank a una normativa europea. A partir del gener, tant les transferències immediates com les ordinàries tindran el mateix preu.

| ACN

Tot i que aquesta mesura sembla destinada a beneficiar els consumidors, els usuaris van percebre que els canvis implicarien un increment en les tarifes. Segons les xarxes, totes les transferències es cobrarien a 6 euros, cosa que va alarmar molts.

No, probablement ningú no pagarà els 6 euros

CaixaBank va desmentir ràpidament aquest rumor a través de les xarxes socials. Van confirmar que els clients amb programes com "Dia a Dia" continuaran gaudint de transferències gratuïtes.

Això inclou tant transferències ordinàries com immediates, sempre que compleixin els requisits establerts per l'entitat. Entre aquests, destaquen ingressos mínims anuals de 9.000 euros o la domiciliació de tres rebuts al trimestre.

A més, CaixaBank ha detallat que els clients que no compleixin aquests requisits podran optar per mantenir un saldo constant de 20.000 euros. D'aquesta manera, evitareu pagar comissions addicionals.

Els usuaris que no s'acullin a cap d'aquests programes hauran de pagar 60 euros al trimestre per accedir als serveis Dia a Dia. Aquest import cobreix la totalitat de les transferències, incloent-hi les immediates.

L'entitat també va explicar que es preveu un requisit addicional per a autònoms. Es poden beneficiar de la gratuïtat si domicilien el pagament de la quota mensual de la Seguretat Social o també dels diferents impostos professionals a través de CaixaBank.

Aquest enfocament cerca no sols mitigar l'impacte de la normativa europea, sinó també fomentar l'ús dels serveis bancaris per facilitar la gestió financera dels autònoms.

Transferències en línia, totalment gratuïtes

CaixaBank va assegurar que els que tinguin un compte en línia continuaran sense pagar comissions per les transferències ordinàries. Aquest benefici s'estendrà a les transferències immediates a partir del gener.

Això reforça el compromís de l'entitat amb els clients digitals i minimitza l'impacte econòmic de la nova normativa. Així, doncs, el canvi en les condicions no afectarà la majoria dels clients de CaixaBank.

L'entitat ha ampliat els serveis gratuïts per incloure transferències immediates i n'ha adaptat els programes a diferents perfils. Per tant, els usuaris poden estar tranquils: fer transferències no suposarà un cost addicional en la majoria dels casos.