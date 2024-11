Client comparteix opinió sincera amb un producte d'Ametller Origen: 'Bastant...'

Acudir a un supermercat de primer nivell a fer la compra s'ha convertit darrerament gairebé en un esport de risc. Encara que molts clients ja tenen identificats quins disposen d'una qualitat més gran i quins hi pequen, la fama no sempre es manté. I sinó que els ho preguntin a l'internauta @coachonboard, que ha compartit al seu perfil de X una mala experiència en la compra d'unes carxofes a Ametller Origen.

Aquest client ha publicat una imatge d'aquest aliment en què es pot percebre a la perfecció que no es troben, ni de lluny, en el millor estat. Les carxofes en qüestió mostren símptomes evidents d'oxidació interna. "Prou desagradable trobar-se amb les carxofes en aquestes condicions", comentava.

La companyia catalana no ha fet cas omís de la protesta d'aquest internauta i ha volgut actuar. "Bona nit! En primer lloc, volem demanar-te les nostres més sinceres disculpes per les molèsties ocasionades. Envia'ns un correu amb les teves dades a hola@ametllerorigen.cat per poder gestionar-lo. Moltes gràcies!", han respost a la publicació.

Les carxofes de l'Ametller

Ametller Origen, conegut per oferir productes frescos d'alta qualitat, té entre els seus productes estrella les carxofes procedents de Sòria. Amb un preu molt competitiu de 0,87 € per unitat, equivalent a 4,99 €/kg, aquestes carxofes destaquen per la seva frescor i la seva excel·lent relació qualitat-preu. Cada peça pesa aproximadament 175 grams, cosa que les converteix en una opció assequible i versàtil per als que busquen cuidar la seva salut sense sacrificar el sabor.

Les carxofes de Sòria són apreciades per la qualitat excepcional i la procedència, ja que aquesta regió compta amb un clima idoni per al cultiu d'aquest vegetal. A Ametller Origen se seleccionen acuradament per garantir que arribin al consumidor al punt òptim. A més del sabor únic, aquestes carxofes tenen una gran quantitat de propietats nutricionals. Són baixes en calories, riques en fibra, vitamines i minerals, i destaquen com una font important d'antioxidants, cosa que les converteix en un aliment ideal per incloure en dietes equilibrades i saludables.

| Ametller Origen

Pel que fa a la preparació, les carxofes són molt versàtils. Es poden gaudir a la brasa, al forn, farcides o com a acompanyament en arrossos i guisats. També es poden cuinar bullides amb un toc de llimona per mantenir la seva frescor i evitar l'oxidació. El seu sabor característic i la seva textura tendra les fan perfectes per a amanides, guarnicions o fins i tot com a protagonistes de plats principals.

El consum regular de carxofa ofereix nombrosos beneficis per a la salut. Aquest vegetal ajuda a millorar la digestió, regula els nivells de colesterol i contribueix a la salut hepàtica. Les seves propietats diürètiques i antioxidants són valorades especialment, ja que ajuden a combatre la retenció de líquids i a protegir l'organisme contra els radicals lliures.