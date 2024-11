El cheescake más surrealista de la red... y a algunos les gusta

La tarta de queso es un clásico en la repostería que ha conquistado paladares en todo el mundo por su textura cremosa y su sabor equilibrado entre dulce y ácido. Este postre se ha reinventado en innumerables versiones a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un favorito tanto en recetas caseras como en restaurantes de alta cocina.

Para muestra, un botón. O, mjor dicho, la nueva receta que está circulando por redes. Y se trata de algo surrealista, pues combina dos elementos que, de primeras, siempre hemos concebido por separado. ¿Quieres conocer de qué se trata?

Tarta de queso... ¿de palmeras?

El usuario de X "No us agrada res" ha compartido recientemente la receta de una tarta de queso, cuyo ingrediente principal son las clásicas palmeritas. En efecto, el dulce de hojaldre y azúcar, sirve como base para hacer una tarta de queso. Y las reacciones no se han hecho esperar, pues hay gente que está entusiasmada con esta mezcla, cuanto menos, curiosa.

La versión tradicional de la tarta de queso combina ingredientes sencillos: queso crema, azúcar, huevos y nata, todo sobre una base de galletas trituradas con mantequilla. Su preparación es relativamente fácil, lo que la hace perfecta para quienes se inician en la repostería. La base de galletas, generalmente de tipo digestiva, se compacta en el fondo del molde para ofrecer un contraste crujiente con la suavidad del relleno.

Secreto de la cheesecake

El secreto de una buena tarta de queso radica en su cocción. Algunos optan por hornearla a baja temperatura, lo que da como resultado una textura firme pero sedosa. Otros prefieren evitar el horno, apostando por una versión "sin hornear".

Aquí, la mezcla se solidifica en la nevera gracias a la gelatina o al propio queso. En ambos casos, el resultado es delicioso y adaptable a los gustos personales.

Versiones populares alrededor del mundo

Una de las versiones más famosas es la tarta de queso estilo New York, conocida por su cremosidad y su sabor intenso a queso. Esta receta se hornea lentamente y se sirve generalmente sin cobertura o con un toque de mermelada de frutos rojos.

En España, destaca la tarta de queso al estilo La Viña, originaria de San Sebastián. Esta variante, con su superficie ligeramente quemada y su interior casi líquido, ha ganado popularidad internacional gracias a su sorprendente textura y sabor.

Por otro lado, la tarta de queso japonesa ofrece una experiencia completamente distinta. Es ligera, aireada y casi similar a un soufflé, debido al merengue que se incorpora en su preparación.

Innovaciones y sabores modernos

La tarta de queso es tan versátil que permite todo tipo de personalizaciones. Algunas recetas incorporan chocolate blanco o negro, mientras que otras añaden sabores frutales como mango, limón o maracuyá. Incluso se han creado versiones saladas, ideales como entrante, que combinan quesos como el gorgonzola o el cabrales con una base de frutos secos.

Este postre, que combina sencillez y elegancia, sigue evolucionando. Cada receta aporta su toque único, pero todas comparten el mismo espíritu: hacer de cada bocado una experiencia inolvidable.