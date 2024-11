Molt de compte: Els clients ajuden Lidl a detectar una web falsa del supermercat

per Sergi Guillén

Lidl és una de les cadenes de supermercats més populars actualment. La seva combinació de qualitat i preu competitiu l'han posicionat com a preferida entre els consumidors.

Des de productes frescos fins a promocions especials, la marca alemanya ha aconseguit consolidar-se com a referent. Per a milions de famílies que confien en la seva àmplia gamma de productes.

Tot i això, la seva popularitat també ha atret l'atenció de ciberdelinqüents que intenten aprofitar-se de la confiança dels clients, amb un tipus d'estafa que cada vegada és més freqüent.

La cadena de supermercats actua contra aquest intent d'estafa

Recentment, Lidl ha enfrontat un incident relacionat amb una pàgina web falsa que utilitza la seva imatge per estafar els usuaris. Aquest cas posa en evidència els riscos que suposa la professionalització creixent dels fraus a internet.

| Lidl

El 15 de novembre passat, un usuari identificat com Adrián Mazón va detectar una possible estafa. En navegar per internet, es va trobar amb un anunci que mostrava el logotip de Lidl i oferia suposades promocions nadalenques.

Intrigat i desconfiat, va decidir contactar directament amb el compte oficial de Lidl a la xarxa social X (Twitter). Al seu missatge va preguntar si la pàgina web en qüestió pertanyia realment al supermercat.

La resposta de Lidl no va trigar a arribar. A través d'un missatge públic, la companyia va confirmar que era un lloc fraudulent. Segons van explicar, aquesta web falsa va ser detectada gràcies a la col·laboració de clients com Adrián.

A més, han indicat que el seu departament de seguretat ja estava treballant en el cas per prendre diferents mesures legals i les tècniques que eliminin el lloc.

L'incident posa de manifest el paper clau dels usuaris a la lluita contra aquestes pràctiques. La ràpida acció d'Adrián va permetre a Lidl actuar de manera immediata per advertir altres clients i protegir-ne la reputació.

Cada cop cal anar amb més cura

Aquest tipus d'estafes solen ser cada cop més elaborades, incloent-hi dissenys atractius que imiten a la perfecció les pàgines oficials de les marques.

Lamentablement, les estafes a internet no són una cosa nova. Des de sortejos falsos fins a ofertes irreals, els ciberdelinqüents fan servir estratègies sofisticades per enganyar les víctimes.

Les empreses, com Lidl, s'enfronten al desafiament constant de protegir la imatge i la seguretat dels clients. Mentrestant, els usuaris s'han de mantenir alerta i verificar sempre l'autenticitat de qualsevol pàgina o promoció.

Per evitar caure en aquests fraus, es recomana comprovar les adreces web i anar sempre a les plataformes oficials. A més, és fonamental reportar qualsevol activitat sospitosa perquè les empreses puguin prendre mesures ràpides.

Lidl, amb la col·laboració dels clients, demostra que la unió entre empresa i consumidor és essencial per combatre aquest tipus d'amenaces digitals.