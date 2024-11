Una cambrera espanyola a Berlín esclata contra el seu cap: 'Sou molt poc...'

Durant els darrers anys s'han denunciat públicament diverses situacions de poc respecte cap a les condicions laborals dels cambrers. És, sens dubte, un dels gremis menys agraciats en aquest sentit. Condicions i tractes en molts casos deplorables que no afecten l'avenç social i de drets humans en què estem plenament submergits en aquesta tercera dècada del segle XXI.

I això no només passa a Espanya, sinó que s'ha normalitzat en diversos punts del continent europeu i occidental, el que havia de ser un exemple del contrari. El compte de X (anteriorment Twitter) Soy Camarero es va crear precisament per donar veu a totes aquelles persones que treballen en aquest món i que s'enfronten a situacions injustes. I un exemple és una noia jove que es va traslladar a Berlín i que va trobar feina en un bar espanyol a la capital alemanya.

Quan va marxar del seu lloc de treball, va enviar un missatge de WhatsApp de comiat al grup compartit per tots els treballadors. Hi va voler agrair als seus companys, amb els quals va mantenir una esplèndida relació. Tot i això, no va passar el mateix amb els caps, a qui va voler crivellar a crítiques abans de l'adéu definitiu. "A Paulo i a Patrick: sou una vergonya com a cap i mànager, sou molt poc intel·ligents i molt poc bones persones", deia, entre altres coses. "Només puc alegrar-me d'haver-me anat del vostre horrible negoci", ha sentenciat.

Aquest és el missatge complet

"Gràcies als meus meravellosos companys de servei i de cuina, ha estat un plaer treballar amb vosaltres. A Paulo i Patrick: sou una vergonya com a cap i manager. Teniu uns valors i un tracte deplorable cap als treballadors i us importa un comí el benestar Un bon cap vetlla pel benestar de la seva gent perquè donin el màxim, estiguin contents i es vulguin quedar.

No teniu contents els vostres empleats i trigaran molt poc a anar-se'n tots menys els que acceptin la vostra explotació perquè la tenen normalitzada. Fins i tot els clients noten l'estrès i les condicions horribles en què poseu al servei. Sou molt poc intel·ligents i molt poc bones persones; d'aquesta manera el vostre negoci només anirà a pitjor i el karma actuarà.

Sou infantils i uns bullys, creieu que teniu el poder per tractar així la gent i això us fa estar buits i molt infeliços, em feu pena i vergonya aliena. Només puc alegrar-me d'haver-me anat del vostre horrible negoci. Adéu i fins mai".