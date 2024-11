Beatriz García, nutricionista, parla clar sobre un aliment típic: 'No les prenguis...'

Començar el dia amb un esmorzar complet és fonamental per mantenir-nos actius i enfocats. Una bona elecció d'aliments proporciona els nutrients necessaris per afrontar les activitats diàries. Tot i que molts de nosaltres optem per esmorzars típics, com torrades amb tomàquet i oli o amb mantega i melmelada, no sempre són la millor opció. És important saber si aquests plats ens beneficien realment o si, per contra, ens podrien deixar sense l'energia que necessitem.

Beatriz García, una reconeguda nutricionista, ha compartit la seva opinió sobre aquest tipus d'esmorzars, i la seva recomanació és clara: “No les prenguis”. Segons García, aquestes combinacions tan comunes a la dieta espanyola no proporcionen al cos els nutrients adequats per començar el dia amb energia. Les torrades amb tomàquet i oli, encara que delicioses, no tenen proteïnes i greixos saludables en quantitats suficients. Això fa que, poc temps després, el cos experimenti una sensació de gana i manca d'energia.

L'explicació tècnica que ofereix Beatriz García té a veure amb la composició nutricional d'aquestes torrades. En general, contenen hidrats de carboni simples que es digereixen ràpidament, elevant el sucre a la sang de manera temporal. Sense una font de proteïnes o greixos que alenti la digestió, el nivell de sucre en sang cau aviat, generant cansament i sensació de gana. D'aquesta manera, l'esmorzar no compleix la funció de sostenir-nos energèticament durant diverses hores.

D'altra banda, les torrades amb mantega i melmelada presenten un problema semblant. Encara que contenen greixos, aquests no són necessàriament saludables ni adequats en aquest context. A més, la melmelada afegeix una dosi de sucre que eleva ràpidament la glucosa a la sang, provocant un efecte energètic efímer.

| Canva

Algunes alternatives

Per als que desitgen alternatives saludables, la nutricionista recomana opcions més completes i balancejades. Per exemple, en lloc de la típica torrada amb tomàquet i oli, es podria optar per una torrada amb alvocat i un parell d'ous. Aquesta opció afegeix proteïnes i greixos saludables, fonamentals per a una major sacietat i una aportació energètica més sostinguda. Una altra bona opció és la torrada amb pernil ibèric, que també inclou proteïnes d'alta qualitat i greixos saludables, ideals per fer front al dia.

Beatriz García destaca que l'esmorzar hauria d'incloure una combinació equilibrada de carbohidrats, proteïnes i greixos saludables. Això garanteix que el cos rebi els nutrients essencials per funcionar bé durant el matí, sense necessitat de recórrer a snacks poc saludables poc després d'esmorzar. En triar esmorzars que combinen aquests tres macronutrients, no només ens assegurem una millor sacietat, sinó que també mantenim estables els nivells de sucre a la sang, evitant pics i baixades brusques.

| Canva

A més, la nutricionista assenyala. Encara que el suc sembla una opció saludable, com que no té fibra, la fructosa s'absorbeix ràpidament, cosa que genera un augment immediat en els nivells de glucosa seguit d'una caiguda ràpida. Això pot provocar cansament i fam abans del que s'esperava. Beatriz Garcia, a més, menciona un altre error comú per esmorzar: el consum de suc de fruites sense fibra. Recomana consumir la fruita sencera, que inclou fibra i ajuda a mantenir estables els nivells de glucosa.

La clau per a un esmorzar saludable, segons Beatriz García, rau a triar aliments que proporcionin un balanç adequat de nutrients. De vegades, un canvi simple, com ara afegir una font de proteïnes o greixos saludables a les nostres torrades, pot marcar una gran diferència.