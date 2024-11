El marisc premium que podria faltar a les taules per Nadal

Als àpats nadalencs a Espanya, certs aliments s'han convertit en autèntics protagonistes de les taules familiars; molts, de la família dels mariscs. Tot i això, les noves regulacions de pesca de la Unió Europea estan generant preocupació entre pescadors i consumidors. Aquestes normatives, dissenyades per protegir la sostenibilitat de les espècies, podrien portar a una reducció de l'oferta d'aquest marisc durant les properes festes.

La gamba vermella, famosa pel seu sabor intens i textura delicada, és pescada principalment a la Mediterrània mitjançant tècniques d'arrossegament tradicionals. Aquest mètode ha estat part de la cultura pesquera durant dècades, especialment a llocs com la Costa Brava. Tot i això, les restriccions de la Unió Europea han imposat un límit de captures per a aquesta espècie, fixat en 787 tones per a aquest 2024. Aquest límit té l'objectiu d'evitar la sobrepesca i preservar els caladors per a futures generacions.

| Tripadvisor

La demanda de gamba vermella arriba al punt màxim a la temporada nadalenca, un període en què les famílies espanyoles busquen donar-se un caprici gastronòmic. Segons ha comentat Miquel Mir, Patró Major de la Confraria de Pescadors de Palamós, a OKDiario, la captura de gamba vermella està avançant a gran velocitat aquest any. Les bones captures han permès arribar ràpidament al límit establert, cosa que podria significar una aturada a l'activitat pesquera just abans de les festivitats.

La preocupació entre els pescadors és palpable. La veda, que s'activaria en assolir el límit de captures, obliga a aturar la pesca perquè la població de gambes es pugui recuperar. Durant aquest període, els pescadors hauran de buscar altres espècies, cosa que podria alterar l'equilibri en altres caladors. Aquest canvi afectaria la sostenibilitat de l'ecosistema marí i l'economia de les zones costaneres on la pesca de la gamba vermella és una font d'ingressos significativa.

I a més d'escassetat, preus alts

A més de la normativa europea, la pesca de la gamba vermella enfronta desafiaments naturals com el fenomen de les cascades submarines, que provoca una disminució temporal en la seva població. Aquest fenomen actua com una veda natural, reduint la disponibilitat del marisc i afegint-hi més incertesa de cara a les celebracions de cap d'any.

El preu de la gamba vermella es podria disparar les properes setmanes si es confirma l'escassetat d'aquest producte als mercats. Amb un cost que pot superar els 100 €/kg, la gamba vermella és un luxe que no tots es poden permetre, i aquesta situació podria fer que el preu augmenti encara més.

Per a alguns consumidors, una solució podria ser la compra anticipada de productes frescos per congelar-los i així garantir la seva presència a la taula nadalenca. Aquesta pràctica s'ha tornat comú a Espanya, on moltes famílies opten per avançar les compres per evitar l'impacte de les pujades de preu durant les festes.