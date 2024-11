Arriba una novetat a Bizum gràcies al Sorteig de Nadal

per Antoni Mateu-Arrom

La Loteria de Nadal és un dels esdeveniments més esperats de l'any a Catalunya i a l'Estat espanyol. No només per la tradició de compartir dècims amb amics i familiars, sinó també per l'emoció que genera repartir il·lusió i premis.

Aquest any, una innovadora manera de cobrar els premis inferiors a 2.000 euros promet simplificar l'experiència per als afortunats guanyadors. Quin és? De què es tracta? Com funciona? T'ho expliquem a continuació.

Com cobrar la loteria de Nadal 2024

Ara, i per primera vegada, s'admet l'ús de Bizum. Aquest servei ara se suma al Sorteig de Nadal com una opció ràpida i còmoda per rebre els premis. I de manera totalment legal.

Encara que això sí: hi ha una sèrie de condicions que s'han de conèixer, si no es volen tenir improvistes. El més important que cal saber és el límit de la quantitat que es pot abonar a través de la plataforma.

| Canva Pro

Cobrar loteria de Nadal per Bizum

Gràcies a aquesta novetat, els guanyadors de premis inferiors a 2.000 euros podran cobrar directament a través de Bizum utilitzant l'app del banc. Aquest sistema permetrà que el procés sigui més àgil, ja que no cal anar a una oficina bancària per rebre l'import del premi.

Els dècims premiats es podran cobrar directament a les administracions de loteria, sempre que el banc de l'usuari tingui habilitada la funcionalitat de Bizum per a aquest fi.

D'aquesta manera, els usuaris només necessitaran obrir l'app del seu banc, seleccionar Bizum com a mètode de cobrament i rebre el premi en temps rècord. Per fer-ho, s'hauran de seguir les instruccions que apareixen a la pantalla per generar un codi QR que caldrà ensenyar al taulell.

| Canva Pro

Loteria per Bizum

Aquesta mesura, a més de facilitar la gestió dels premis, respon a una creixent demanda de digitalització en processos tradicionals. Tot i això, és important recordar que aquesta opció està limitada a premis menors de 2.000 euros.

En el cas de premis superiors, els guanyadors han de seguir els canals habituals, com ara la presentació del desè en una entitat bancària autoritzada. L'ús de Bizum per al cobrament de premis no només millora l'experiència de l'usuari, sinó que també s'alinea amb la popularitat creixent d'aquest servei.

Actualment, més de 20 milions de persones a Espanya utilitzen Bizum per fer pagaments entre amics, compres online i ara, per gaudir dels seus premis de loteria. La integració d'aquest servei a la Loteria de Nadal reforça la seva posició com una eina clau al dia a dia dels espanyols.

El Sorteig de Nadal, a més de ser un dels més generosos del món, és un esdeveniment que reflecteix la unió i l'alegria col·lectiva del país. Amb aquesta nova funcionalitat, Bizum es converteix en un aliat perquè els premis arribin més ràpid a les butxaques dels guanyadors. Si tens un dècim premiat aquest any, la tecnologia estarà del teu costat perquè gaudeixis del premi sense complicacions.