Alerta: Una nova modalitat d'engany a Bizum que et podria fer perdre molts diners

Bizum s'ha convertit en una de les eines més populars per a transferències ràpides i senzilles a Espanya. El seu ús abasta des de pagaments a amics fins a petites transaccions comercials, consolidant-se com una alternativa còmoda als diners en efectiu.

Aquest sistema, però, no està exempt de riscos. En els darrers mesos, els ciberdelinqüents han dissenyat fraus que utilitzen Bizum per estafar, explotant la confiança i el desconeixement dels usuaris.

El nou frau conegut com a "Bizum invers" destaca per la seva astúcia. Els estafadors no sol·liciten diners directament, sinó que envien sol·licituds de pagament, aprofitant-se de la distracció o la confusió de la víctima. Un cop acceptada la sol·licitud, els diners es transfereixen automàticament a l'estafador, que aconsegueix així sostreure fons de manera enganyosa.

Com operen els estafadors?

El modus operandi d'aquests delinqüents varia però sempre té un objectiu comú: enganyar mitjançant enginyeria social. En alguns casos, els estafadors es fan passar per organismes oficials, com la Seguretat Social, afirmant que hi ha un pagament pendent que s'ha de fer a través de Bizum. Proporcionen un codi que, en realitat, autoritza l'enviament dels diners als vostres comptes.

| ACN

Una altra variant del frau és encara més senzilla. A través de WhatsApp, algú assegura haver enviat per error un pagament de 50 euros i demana la devolució. Si caus a l'engany, transfereixes els diners sense adonar-te que mai va arribar al teu compte.

El problema és que aquestes estafes combinen tècniques que semblen legítimes amb una presentació convincent. Cap organisme públic utilitza Bizum per gestionar pagaments, i les autoritats bancàries ja han alertat sobre aquest tipus de fraus.

Claus per evitar caure a l'estafa

Protegir-vos d'aquest tipus d'enganys requereix estar atent i seguir recomanacions bàsiques de seguretat. En primer lloc, verifica sempre el número del remitent.

Si no ho reconeixes, desconfia. A més, revisa acuradament qualsevol notificació de Bizum abans d'acceptar-la. Si detectes una sol·licitud de diners en lloc d'un ingrés, rebutja-la immediatament.

També és essencial desconfiar de missatges urgents o amb un to alarmista. Els estafadors solen emprar la pressió del temps per provocar decisions precipitades. Finalment, evita compartir dades personals o bancàries amb desconegudes, fins i tot si semblen fiables.

Què cal fer si ja has estat víctima?

Si caus al parany, actua ràpidament per minimitzar l'impacte. Posa't en contacte amb el teu banc per intentar anul·lar la transacció.

Denuncia el frau a les autoritats competents, com ara la Policia Local o els Mossos d'Esquadra. Canvieu les vostres contrasenyes i verifiqueu que no hi hagi accessos no autoritzats al vostre compte.

Així doncs, aquest tipus de fraus aprofita les noves tecnologies per estafar usuaris despistats. Informar-te, desconfiar i actuar amb precaució són les millors eines per evitar pèrdues econòmiques.